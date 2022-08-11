Оккупанты атакуют на Харьковщине: свежие карты боев в Украине

Враг пытается теснить украинских военных, но ему удается это только на нескольких направлениях

Враг снова активизировался в Харьковской области. После непродолжительного затишья без активных наступлений, россияне ударили западнее Изюма и на север и северо-восток от Харькова. Наступления были безуспешными.

Как резюмируют эксперты Института изучения войны, незначительных успехов россиянам удалось добиться на двух направлениях — возле Бахмута и к северо-западу от Донецка. Они продолжают прорываться со своих позиций на окраине города.

На юге враг больше находится в обороне. Тем не менее россияне пытались прорваться боем на северо-западе Херсонской области, это закончилось неудачей.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Изюм-Славянск

Оккупанты пытались атаковать на запад от Изюма в районе Гусаровки и Великой Камышевахи. Обстрел вдоль границы с Донецкой областью продолжается.

Северск

Атак и обстрелов не зафиксировано.

Бахмут

На Бахмут идет атака с юга и северо-востока. Российским оккупантам удалось продвинуться на север с Новолуганского. Также они продвинулись на территорию огнеупорного завода в Соледаре (8 км от Бахмута).

Донецк

Враг пытается прорваться в сторону Авдеевки со стороны Минерального и Спартака. Также есть данные о продвижении врага в Красногоровку — оккупанты пытаются оттеснить украинских военных от Донецка.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупантам не дает покоя Харьков — они пытались безуспешно наступать в районе Петровки и в направлении Ветеринарное-Уды в 32 и 56 км соответственно от областного центра. Это не помешало им вести постоянные обстрелы города и области.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг пытался провести разведку боем в Лозовом, на восточном берегу реки Ингулец, но безуспешно. Оккупанты продолжают обстрел вдоль линии фронта — в ночь на 10 августа в Марганце от российских обстрелов погибли 11 человек, еще двое умерли в тот же день.

Украинские военные продолжают наносить удары оккупантам, в частности — по складам в Новоалексеевке и по командному пункту в селе Максима Горького. Также сообщается, что обстрелянный накануне Каховский мост поврежден и не может быть использован оккупантами, проехать могут только часть транспортных средств.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал, что на юге украинские военные противодействуют российским разведоперациям. Тем временем, чтобы проводить массовое контрнаступление, Украине не хватает артиллерийской мощи. Союзники продолжают передавать оружие — Британия пообещала РСЗО, сравнимые по мощности с HIMARS.