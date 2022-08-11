За ночь россияне обстреляли десятки многоэтажек в Никополе, есть жертвы (фото)

Всего на Днепропетровщине обстрелы были в четырех районах

В городе Никополь на Днепропетровщине, который буквально позавчера пережил самую страшную ночь с начала войны, снова десятки "прилетов". Трое жителей райцентра погибли, 7 получили ранения – среди них 13-летняя девочка.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его данным, всего за ночь россияне обстреляли четыре района области. Никопольский пострадал больше всего. Обстрелов было три, оккупанты били "Градами" и выпустили 120 ракет, половина из которых пришлась на райцентр. Повреждено было 40 многоэтажных жилых домов, 5 квартир – разрушены полностью. На местах спасатели разбирают завалы и ведут поисковые работы. Уже извлекли одно тело.

В Никополе продолжают разбирать завалы

Уже известно о трех погибших

Разрушения пришлись и на инфраструктуру города. Повреждены здания трех школ, несколько магазинов, гаражи и автомобили. При обстреле также была перебита линия электропередач, так что без света утро встретили 6000 никопольчан.

Также в Никопольском районе обстрелу подверглась Красногригорьевская громадан. Здесь повреждено 14 домов, здание амбулатории, магазин и стадион. Без электричества в громаде остаются до тысячи человек.

Пострадали гаражи и автомобили

В Днепропетровской области пострадали четыре района

Были "прилеты" и в Криворожском районе – по нему россияне били из "Ураганов". Пострадала Зеленодольская громада, где обстрелы стали причиной нескольких пожаров – их все удалось потушить. Люди уцелели.

В Синельниковском районе россияне стреляли по Великомихайловской громаде. Попали в мельницу и дома. Есть двое пострадавших – это супруги. Женщину пришлось госпитализировать.

Попадание ракеты также было зафиксировано в Днепровском районе. Выясняются масштабы разрушений.

Как сообщал "Телеграф", накануне самые интенсивные обстрелы на Днепропетровщине были зафиксированы в городе Марганец. Тогда погибли 13 человек. Вероятно, для обстрелов региона россияне используют территорию захваченной Запорожской АЭС, где разместили свою технику и артиллерию.