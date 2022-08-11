СБУ задержала российского шпиона в Киеве: называл себя военным экспертом

Шпион, прикрываясь написанием статей, собирал данные об импорте западных вооружений

После предупреждения покушения на высшее военное руководство СБУ доложила о задержании глубоко законспирированного российского шпиона. Его задачей было помогать врагу разными способами срывать поставки западного оружия.

Как сообщила пресс-служба СБУ, шпион собирал данные о закупке и поставках иностранного оружия и боеприпасов в Украину. Особенно его интересовали засекреченные данные о военной технике, ввозимой для нужд ВСУ.

Собираемые шпионом данные россияне планировали использовать для нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, через которые осуществляется транспортировка полученных вооружений. Также эту информацию планировали использовать для срыва международных договоренностей по поставкам оружия со странами-партнерами Украины.

Как сообщили в СБУ, задержанный предатель — житель Киева. Он позиционировал себя как военный эксперт. Завербовал его кадровый сотрудник российских спецслужб, а зоной ответственности шпиона была Киевская область.

"Для сбора закрытых сведений злоумышленник использовал личные связи, в том числе среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса. Свою "заинтересованность" иностранным вооружением маскировал под видом сбора аналитических данных для "экспертных" публикаций в соцсетях", — сообщили в СБУ.

Во время обыска в жилище задержанного были изъяты электронные средства связи, которые он использовал для коммуникации с российским "куратором". Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене. Меру пресечения ему выбрали в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Телеграф", СБУ также задержала помощника народного депутата Александра Замирайло, который планировал стать гауляйтером Черкасской области.