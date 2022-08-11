Спаси жизнь украинских военнопленных: "Жінки зі Сталі" призывают подписать петицию

Собрали уже тысячи голосов, но нужно больше

Мир не может молча наблюдать, как российские террористы устраивают публичную расправу над пленными украинскими защитниками.

Совет жен и матерей защитников Украины "Жінки зі Сталі" создал петицию, адресованную ключевым международным организациям, которые, по нашему убеждению, могут повлиять на решение катастрофической ситуации, в которой оказались украинские военнопленные.

Мы должны объединиться и заставить цивилизованный мир дать адекватный ответ на угрозы рашистских дикарей, дерзко демонстрирующих свою безнаказанность и презрение к общепринятым правилам сосуществования, совершая судилище над защитниками Украины.

Призываем родных и близких украинских защитников, а также всех, кому небезразлична судьба наших героических ребят поддержать электронную петицию и максимально распространять ее, привлекая как можно больше людей.

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ

Никто не может так много, как все вместе!