Россияне атакуют по нескольким направлениям, используя запрещенное оружие: свежие карты боев в Украине

Оккупанты вновь активизировались на Донетчине, надеясь оттеснить ВСУ подальше от Донецка

Украинские военнослужащие сдерживают российскую навалу на всех направлениях фронта, самым "горячим" из которых по-прежнему остается Донбасс. За прошедшие сутки наибольшее количество боевых действий пришлось на Донетчину, из-за чего на харьковском направлении интенсивность атак слегка снизилась. Россияне снова обратили пристальное внимание на Северск и Бахмут, а также мечтают отбросить линию фронта подальше от Донецка.

Такие выводы делают специалисты американского Института изучения войны, которые подготовили свежие карты боев по состоянию на утро пятницы, 12 августа. Аналитики подчеркивают, что активность на Донбассе не мешает весьма быстрому развитию событий и на южном отрезке фронта.

Особого продвижения российской армии на Харьковщине не наблюдается — основная часть боев перешла все же в Донецку область. Под огнем оккупантом находятся населенные пункты вблизи Северска, а также Бахмута. Неспокойно и в районе Песков, ведь враг надеется сместить позиции ВСУ, чтобы захватить больше территорий. На юге продолжается борьба авиаций, но наступательных действий на суше со стороны армии рф замечено не было.

Свежие карты боев в Украине 12 августа

Донбасс

Регулярно обстреливается участок вдоль административных границ Донецкой и Харьковской областей. Больше всего достается территории рядом с Изюмом и Славянском. Также россияне вновь обратили внимание на Северск и Бахмут. Было предпринято несколько попыток наземных атак рядом с Григорьевкой, Верхнекаменским и Ивано-Дарьевкой. Свое продвижение враг прикрывает массивным артиллерийским огнем, что может свидетельствовать о весьма сниженной интенсивности самой пехоты.

Также регулярно наносятся удары рядом с Бахмутом, ведь оккупанты не оставляют надежд на захват этого города. При этом в украинском Генштабе утверждают, что противник был вынужден отступить от Яковлевки, Бахмутского, Зайцевого, Вершины и Дачи в этом направлении. Впрочем, это не значит, что город остается в безопасности — есть вероятность усиления наступления с севера, юга и востока.

Карты боев на Донбассе 12 августа

Также активные бои проходят под самым Донецком — рядом с Марьинкой и Песками. Стоит отметить, что в сети появилось видео, где Пески обстреливаются термобарическими артиллерийскими системами ТОС-1А. Это вооружение является средством массового поражения, а потому негласно считается запрещенным. Впрочем, россияне очень часто используют все доступные виды оружия, чтобы сломать украинское сопротивление.

Специалисты предполагают, что противник продолжит укреплять свои позиции на северо-западе от Донецка, пытаясь оттеснить украинские силы ближе к Авдеевке. Врагу не слишком нравится такая близость ВСУ к областному центру Донетчины.

Стоит добавить, что, вероятней всего, во время тяжелых боев на Славянском и Изюмском направлении могла быть уничтожена 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада рф. Именно это подразделение подозревается в совершениях зверств в Буче. Иностранные аналитики предполагают, что в Кремле специально перебросили данных военных на самый горячий участок, чтобы гарантировать их молчание в будущем.

Харьков

Карты боев за Харьков 12 августа

За прошедшие сутки, 11 августа, наземного продвижения российских войск на Харьковском направлении зафиксировано не было. Однако россияне продолжают применять на этом участке другие способы устрашения — артиллерию и авиацию. Так, российские самолеты наносили удары по Старому Салтову и Ртищевке. Также накануне ночью ракетами ударили и по самому Харькову.

Юг Украины

Регулярные обстрелы — вот в каком режиме живут населенные пункты вдоль административной границы Хесонщины и Николаевщины. Впрочем, за последние сутки наступательных операций со стороны врага не было. При этом регулярно используется авиация — были совершены удары по Андреевке, Лозовому, Великому Артакову и Белой Кринице, а также неподалеку Херсона — рядом с Новогригорьевкой и Мирным.

Карты боев за Херсон 12 августа

При этом отмечается, что интенсивность российских оккупантов значительно снизилась после того, как в Новофедоровке был разбит военный аэродром. Враг начал чаще использовать артиллерию, из-за чего страдает Николаев и ближайшие к нему населенные пункты. Это не мешает ВСУ активность уничтожать командные пункты армии рф и их склады с боеприпасами.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о планах российской армии сменить еще одного важного военачальника, ответственного за происходящее в Украине. Вероятно, руководству армии рф не слишком нравятся большие потери и другие неудачи на фронте.

Помимо этого мы писали, что россия продолжает накалять ситуацию на южном направлении, используя в качестве шантажа Запорожскую АЭС. Накануне объект снова попал под обстрел российских оккупантов.