"Ждем боевых пчел": Ющенко поразил украинцев идеей передать мед на передовую (фото)

Бывший политик решил поддержать наших защитников с помощью натуральных сладостей

Третий президент Украины Виктор Ющенко, который недавно назвал настоящую цель войны, развязанной путиным, сообщил о подготовке необычного проекта для поддержания боевого духа украинских военнослужащих на фронте. Вместе со своим другом, основателем агентства BrainTank Евгением Миронюком экс-политик запускает производство медовых стиков, которые будут направлены на передовую.

Об этом Ющенко лично рассказал на своей Facebook-странице. Вместе с деталями стартапа он показал также и упаковку лакомства, которое уже очень скоро будет радовать наших защитников, сдерживающих напор российских оккупантов.

Третий президент подчеркнул, что мед любят многие, а представленный им продукт еще и носит весьма символический характер. Это связано с тем, что его собирали на родину великих украинских деятелей.

"Шевченковский мед был собран в Моринцах (родина Тараса Шевченко — ред.), Бандеровский — в родном селе Степана Андреевича — Старом Угрине", — поделился деталями Виктор Ющенко.

Так будут выглядеть сладкие "подарки" от Ющенко для военных

По его словам, первая партия меда уже почти готова к отправке на фронт. Это значит, что около 25000 стиков с натуральными сладостями в ближайшее время поднимут нашим воинам настроение. Добавим, что один такая медовая упаковка весит 19 грамм. Несложные математические подсчеты демонстрируют, что в качестве "пробы" ВСУ получат около 475 килограмм меда от третьего президента Украины.

На своей странице бывший политик также попросил своих подписчиков поделиться идеями насчет того, какие великие украинцы могли бы стать вдохновением для следующих партий сладостей. Но даже помимо этого интерактива сама идея Ющенко привлекла внимание очень многих пользователей сети.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему путин может так ненавидеть Украину, по мнению Виктора Ющенко. Третий глава украинского государства уверен, что руководителю Кремля не нравится огромное количество людей, которые всячески пытаются отдалиться от россии.

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