Еще одна категория украинцев может получить отсрочку от мобилизации: о ком речь

Прежде всего следует решить вопрос с возможностью создавать "бронь" для сотрудников агрокомпаний

Конец лета — самый разгар сбора урожая, что немаловажно для украинской экономики, особенно в период полномасштабной войны с россией. С учетом вероятного продления всеобщей мобилизации аж до ноября представители агросферы забеспокоились о том, чтобы успешно закончить со всеми полевыми работами. Поэтому и создали обращение к Минэкономики, в котором просят обеспечить возможность "бронирования" сотрудников аграрных компаний на период сбора урожая.

Идея принадлежит ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передает официальный портал организации. Представители общества подчеркивает, что работники аграрного бизнеса сейчас делают все возможное, дабы экономика Украины и дальше функционировала по мере возможности своих сил.

Часть компаний, которые занимаются сбором урожая, не могут "бронировать" своих сотрудников. Поэтому и сталкиваются с проблемой отсутствия квалифицированных специалистов, когда время заходит о работе в поле. Из-за этого нормальный сбор урожая оказывается под угрозой.

Прежде всего предлагается разрешить "бронь" тем людям, которые ранее не проходили воинскую службу, сроком на шесть месяцев. При этом хотят позволить предприятиям оставлять не менее 70% от всего персонала, включая администрацию компании. Представители последней якобы являются "ключевыми лицами, от которых зависит дальнейшая работа предприятия". Для упрощения процесса аграрии предлагают поскорее ввести услугу "еБронирование", дабы минимизировать бюрократию и бумажную работу.

Пока ответа от Министерства экономики Украины не последовало.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о вероятном повышении возраста призывников в Украину. Сразу спойлер — подобная инициатива пока не воплощена в жизнь, но изначально предполагается быть сугубо добровольной.

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