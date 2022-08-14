Снова вывезли из Украины? Жена защитника "Азовстали" рассказала, что известно о местонахождении ее мужа

В "Красном Кресте" ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не могут

Командование полка "Азов", в том числе руководителя Дениса Прокопенко, могли вывезти в россию. Информация об этом была распространена российскими СМИ, но жена украинского военного не может подтвердить это на 100%.

Как рассказала в интервью "Суспільному" Екатерина Прокопенко, местонахождение своего мужа она узнала из российских источников, однако государственные структуры и "Красный Крест" еще не подтвердили этого.

"Я знаю только, что он вывезен в россию и вообще это еще не подтверждено. Про место пребывания Дениса я узнала через российские СМИ. Госструктуры мне окончательно не подтверждают, потому что здесь трудно что-то подтвердить. Я понимаю, россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся. Ждем, что будет дальше", — отметила жена командира полка "Азов".

Она добавила, что "Красный Крест" не выполняет свои прямые обязанности, ведь ей до сих пор не могут сказать, где содержат в плену ее мужа. Даже если его вывезли в россию, то об этом должен знать московский филиал "Красного Креста", но там об этом не говорят.

"Это означает, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в россии, чтобы не разглашать информацию о местонахождении и т.д", — заключает женщина.

Кроме того, представители "Красного Креста" не могут сказать и другим родственникам военнопленных украинцев, где находятся их близкие. Были случаи, когда семьям бойцов звонили по телефону и говорили, что их родные содержатся в Еленовке или Новоазовске, однако никто не мог ответить на вопрос о состоянии здоровья пленных, условиях содержания и обслуживания, качества питания и т. д. По словам Екатерины Прокопенко об этом ярко свидетельствует кейс трагедии в Еленовке.

Напомним, что информация о вывозе командования полка "Азов" в россию появлялась еще в июне. Тогда российская пропаганда отмечала, что они содержатся в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после теракта в Еленовке бойцы полка "Азов" пообещали найти и отомстить всем причастным к массовому убийству военнопленных.