Командиры оккупантов бегут из Херсона: в ВСУ подтвердили информацию Кима

Возможностей для эвакуации для оккупантов осталось не так уж и много

Командование оккупационных сил на Херсонском направлении эвакуируется на левый берег Днепра, поскольку ВСУ методично наносят удары по мостам, которые можно использовать для переброски сил.

Как сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, украинские защитники уже атаковали Антоновский мост, железнодорожный мост в Херсоне и Каховский мост, что значительно сокращает возможности россиян к переброске тяжелой техники на правый берег.

По ее словам руководство российской армии использует остатки этих мостов для эвакуации, чтобы "чувствовать себя в безопасности".

Рядовой личный состав остается на правом берегу Днепра и должен будет принять "решение судьбы". При этом Гуменюк порекомендовала этим оккупантам сложить оружие, так как это для них будет единственной возможностью сохранить свою жизнь, ведь бежать вскоре будет некуда.

О том, что российское руководство начало эвакуироваться на левый берег Днепра, ранее рассказывал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, командующие оккупационных сил бегут из Херсона в соседние Алешки, а некоторые и вовсе выезжают в Мелитополь, поскольку это ближайший к оккупированному Крыму крупный город.

При этом он отметил, что мелитопольские партизаны уже пытаются установить личности российских командующих, чтобы в дальнейшем передать эту информацию украинским спецслужбам.

Также о побеге россиян говорил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Не очень, но немного жаль тупых орков, которых бросили на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", — сообщал он.

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Как сообщалось ранее, генерал-майор Дмитрий Марченко ранее дал прогноз, что к концу года Украина завершит основную фазу войны и освободит Херсон. А окончательную победу украинцы при лучшем раскладе смогут увидеть уже весной 2023 года.