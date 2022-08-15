Россияне ударили по Харькову и Николаеву: в городах многочисленные взрывы (видео)

Густонаселенные областные центры подверглись мощной ракетной и артиллерийской атаке посреди ночи

Продолжая бесчеловечную политику обстрела мирных городов Украины, россияне в ночь на понедельник, 15 августа, нанесли массированные ракетные удары по Николаеву, Харькову, а также Харьковской области.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Первые сообщения о взрывах в Николаеве начали поступать в 2:42.

Так, телеграм-канал "Новости Николаева" пишет о более чем пяти взрывах.

О последствиях "прилетов" пока не сообщается.

Вместе с тем, по данным местных телеграм-каналов, по Харькову и области из Белгородской области россияне выпустили более 10 ракет.

"Всего было запущено 10 ракет из Белгорода. В Харькове 4 было очень громко. Остальные 6 в области", — пишет "Типичный Харьков".

Канал "Харьков Life" со ссылкой на подсчеты подписчиков пишет о дюжине взрывов.

"Будем честны, после 9 вылета сбились со счета. Орки, ск*ты, запускают одну за другой + бьет артиллерия. Только что прозвучал еще один взрыв в области. Подписчики насчитали всё-же 12 ракет. Точное количество узнаем утром", — говорится в опубликованном в 3:06 сообщении.

Также телеграм-канал опубликовал видео первых "прилетов" в областном центре.

Прилеты в Харькове 15.08

Тем временем, телеграм-каналы Белгородской области сообщают, что одна из выпущенных по Харьковщине российских ракет вышла из строя на территории российского региона и упала близ села Веселая Лопань.

Село Веселая Лопань Белгородской области рф

По поступающим сообщениям, во многих домах в селе из-за взрыва повыбивало окна, по предварительной информации, есть пострадавшие.

Как сообщалось, ранее в Воздушных силах ВСУ объяснили, почему так страдают от российских обстрелов Харьков и Николаев.