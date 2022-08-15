Оккупанты прорываются под Бахмутом, но есть нюанс: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты атакуют в основном на востоке, наземные бои на юге ограничены

Оккупанты не только продолжают обстрел украинских городов ракетами, но и атакуют на востоке. Враг пытался прорваться к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска, а также возле Бахмута. Сообщается, что в последнем районе оккупанты добились определенного продвижения.

По данным Института изучения войны, на Бахмутском направлении лидируют в силах оккупанта бойцы группы ЧВК "Вагнер". Исследователи считают, что они способствовали успехам россии на этом направлении, но после удара по базе "вагнеровцев" в Попасной ситуация может измениться. Удар может повлиять на командно-административные способности ЧВК в районе Бахмута, считают эксперты.

В Энергодаре тем временем продолжается напряженная ситуация с ЗАЭС — Энергодар продолжают обстреливать. На Херсонщине тем временем есть вероятность того, что все три автомобильных моста через Днепр не способны пропускать тяжелую технику. Захваченные области россияне тем временем пытаются склонить к пользованию рублем, а также собирают данные о жителях.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Враг атаковал в 20 км к северо-западу от города, украинскую оборону пытались прорвать в Долине. По города между Изюмом и Славянском продолжают бить из артиллерии.

Северск

Оккупанты пытались вести разведку боем юго и северо-восточнее Северска. Также они пытались атаковать Спирне и Ивано-Дарьевку.

Бахмут

На Бахмутском направлении Украина нанесла удар по скоплению боевиков ЧВК "Вагнер" в Попасной (севернее линии Северск-Бахмут в Луганской области). Это может повлиять на наступление россии на этом направлении. Наземные атаки в этом районе продолжаются, сообщается о частичном успехе оккупантов. Бои шли вокруг Соледара, Яковлевки,Вершины, Кодемы, Зайцево.

Донецк

Со стороны оккупированного Донецка враг атаковал на север и северо-запад. Бои идут в Песках (город под украинским контролем) и в сторону Первомайского. Сообщается, что бои могут идти в сторону Невельского. Враг также атаковал и на юг, в сторону границе с Запорожской областью — под ударом Павловка, Пречистовка, Времовка.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты атаковали к северу от Харькова в десятке километров. Россияне пытались провести разведку в Питомнике, при этом российские военные чиновники заявляют о том, что захватили Уды. Обстрел Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от города продолжается.

Карта боев около Харькова

Юг Украины

Обстрелы ЗАЭС продолжаются, что несет собой опасность — мировое сообщество призвало россию оставить станцию, но это не помогло. Украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту, поразив, вероятно, не только переправу, но и военные грузы, перевозимые по нему в тот момент. Также продолжается ликвидация складов оккупантов. Оккупанты неудачно пытались наступать в Лозовом. Российские обстрелы не останавливаются.

Карта боев на юге

Как ранее сообщал "Телеграф", по мнению британской разведки, оккупанты сосредоточились на наступлении от Донецка, в частности, тяжелая ситуация сложилась в Песках. При этом эксперты считают, что российское командование торопится из-за нехватки резервов и ожесточенные бои развернулись за попытку прорваться в Бахмут.