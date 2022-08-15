Украинские военные отбили российские атаки сразу на четырех направлениях (карта, фото, видео)

Оккупанты атаковали на части направлений сразу с нескольких сторон

Российские оккупанты не останавливаются, но украинские военные отбивают их атаки. По данным украинского Генштаба на утро 15 августа удалось пресечь действия россиян на всех направлениях.

В сводке отмечается, что на севере и северо-востоке, в том числе и в Харьковской области, враг продолажет обстрелы из разных видов вооружения. Обстрелы ведутся также и в сторону Славянска. Штурм оккупанты вели в направлении Тихоцкое-Долина, после потерь отступили.

На Краматорском направлении отмечаются попытки врага вести наступательные действия, под обстрелами в частности окрестности Белогоровки и Северска. В сторону Бахмута оккупанты пытаются разведать позиции украинских военных и активно обстреливают из артиллерии и танков. После попыток наступления в сторону Соледара и Кодемы отступил.

Со стороны Авдеевки оккупанты не только обстреливали, но и пытались прорваться в сторону Песков и Первомайского, они пытались улучшить тактическое положение, но отступили. Чуть южнее, в районе границы с Запорожской областью, россияне пытались провести разведку в сторону Времовки — группу обезвредили. Также отбили атаку в сторону Павловки.

Карта атак россии на востоке Украины

На юге враг сосредоточен на обороне и обстрела украинских позиций и населенных пунктов. Ранее "Телеграф" сообщал, что российские военные командиры массово эвакуируются на левый берег Днепра после того, как украинские военные провели обстрел мостов через реку.

Отметим, что согласно картам боевых действий, в последние сутки у россиян наблюдалось частичное продвижение на Бахмутском направлении. Но ситуация может измениться после того, как Украина ударила по базе боевиков ЧВК "Вагнер" в Попасной. Сообщается, что именно они лидировали на этом направлении. Бои на этом направлении носят ожесточенный характер, отмечают эксперты, враг пытается прорваться к трассе.