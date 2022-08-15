Ключевыми в войне станут два месяца: харьковский бизнесмен о переломном моменте на фронте

Идти на подписание мирного договора с россией не стоит, считает предприниматель и меценат

россия продолжает атаковать, сгоняет на войну в Украину как кадровых военных, так и добровольцев, но перелом в войне уже наступает. В этом уверен харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов, который много общается с военными и следит за ситуацией в регионе.

В своем интервью "Телеграфу" предприниматель, оставшийся во время войны в Харькове, рассказал, что самыми ответственными месяцами будут август и сентябрь. Он также высказал мнение, что россия хочет переговоров, но мирные договора будут фикцией. Обе страны после него продолжат готовиться к войне и будет вопрос в том, кому удастся лучше перевести экономику страны на военные рельсы. Украина это сможет, уверен Сапронов.

Изменения уже видно по Харькову, делится Сапронов. У людей изменилось восприятие россии, а линия обороны значительно отличается от того, что было 24 февраля.

Бизнесмен также очертил, что именно он считает безоговорочной победой Украины — это возврат всех территорий хотя бы по админграницы Донетчины и Луганщины. С Крымом — "потом будем разбираться". Но в такой победе кроется нюанс. Жители Донецкой и Луганской области на оккупированной части было под русской пропагандой 8 лет и дети, которые в 2014 году заканчивали начальную школу, росли в условиях ненависти к Украине. "Я не уверен, что там остались украинцы по духу, хотя они украинцы по паспорту и по рождению", — говорит Сапронов, отмечая, что ответа у него нет. По его данным на территории областей остались в основном старики — до войны там жили около 6,5 млн людей, сейчас — меньше 2 млн.

Также Сапронов предположил судьбу Харькова в послевоенное время. Он считает, что в город не зайдут крупные инвесторы, а основу составит малый бизнес. Полное интервью бизнесмена по ссылке: Юрий Сапронов: "Перелом в войне наступает. Август и сентябрь будут два самых ответственных месяца"