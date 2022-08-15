Украина потеряла пилота-аса в войне с россией (фото)

Путь к военному делу у молодого летчика был непростым, но он достиг мастерства

Защищая Украину от вторжения российских захватчиков ежедневно гибнут украинские военные. Среди них — летчик, работу которого видели многие украинцы. Антон Листопад был лучшим летчиком воздушных сил ВСУ в 2019 году, а на параде к 30-летию Дня Независимости был ведущим авиационной колонны на параде войск.

О гибели капитана Воздушных сил сообщил Физико-технический лицей в Ивано-Франковске, выпускником которого он был. Закончил учебное заведение молодой человек в 2008 году. Его запомнили как талантливого, настойчивого и упрямого парня.

Покорять небо и стать летчиком было мечтой Антона, его путь за штурвал был непростым. Тяга к небу была семейной чертой, отец Антона также военный летчик, генерал ВСУ. На службу по контракту Антон вступил в 2010 году, а в 2013 — стал курсантом ХНУВС имени Кожедуба. Для этого ему пришлось пойти на две операции.

Небо было мечтой капитана ВС ВСУ

Листопад вел авиаколонну на параде в Киеве

Капитан Листопад в 2019 стал лучшим летчиком ВС ВСУ, участвовал в военный действиях на востоке Украины. С начала вторжения стал на защиту Украины. Накануне гибели получил высокую государственную награду орден за мужество 3-ей степени.

Награждение Антона Листопада

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте полковника Олега Дегтярева. Война также унесла жизнь командира подразделения "Карпатская Сечь" Андрея Жованыка, который защищал Украину с 2014 года.