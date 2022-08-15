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Украина потеряла пилота-аса в войне с россией (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Погибшему летчику было 30 лет Новость обновлена 15 августа 2022, 10:26
Погибшему летчику было 30 лет

Путь к военному делу у молодого летчика был непростым, но он достиг мастерства

Защищая Украину от вторжения российских захватчиков ежедневно гибнут украинские военные. Среди них — летчик, работу которого видели многие украинцы. Антон Листопад был лучшим летчиком воздушных сил ВСУ в 2019 году, а на параде к 30-летию Дня Независимости был ведущим авиационной колонны на параде войск.

О гибели капитана Воздушных сил сообщил Физико-технический лицей в Ивано-Франковске, выпускником которого он был. Закончил учебное заведение молодой человек в 2008 году. Его запомнили как талантливого, настойчивого и упрямого парня.

Покорять небо и стать летчиком было мечтой Антона, его путь за штурвал был непростым. Тяга к небу была семейной чертой, отец Антона также военный летчик, генерал ВСУ. На службу по контракту Антон вступил в 2010 году, а в 2013 — стал курсантом ХНУВС имени Кожедуба. Для этого ему пришлось пойти на две операции.

Антон Листопад погиб
Небо было мечтой капитана ВС ВСУ
Антон Листопад что известно, фото
Листопад вел авиаколонну на параде в Киеве

Капитан Листопад в 2019 стал лучшим летчиком ВС ВСУ, участвовал в военный действиях на востоке Украины. С начала вторжения стал на защиту Украины. Накануне гибели получил высокую государственную награду орден за мужество 3-ей степени.

Награждение Антона Листопада
Награждение Антона Листопада

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте полковника Олега Дегтярева. Война также унесла жизнь командира подразделения "Карпатская Сечь" Андрея Жованыка, который защищал Украину с 2014 года.

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#Война #Летчик #ВСУ