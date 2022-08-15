До последнего защищали украинское небо: в Ивано-Франковске попрощались с погибшими пилотами ВСУ

Попрощаться с украинскими героями пришли сотни человек

В Ивано-Франковске попрощались с двумя украинскими пилотами, которые отдали свои жизни в боях против российского оккупанта. Полковника Юрия Погорилого и майора Антона Листопада похоронили на Аллее Славы в Чукаловке.

Как сообщает "Суспільне", попрощаться с украинскими защитниками пришли более сотни человек, среди которых родственники, друзья и побратимы. Церемония проходила в сопровождении оркестра и выстрелы почетной стражи.

Также над городом пролетела боевая авиация.

Юрий Погорилый был полковником ВСУ и возглавлял 114 бригаду тактической авиации. В октябре 2014 года он получил орден Богдана Хмельницкого III степени за мужество и героизм, проявленные во время защиты территориальной целостности и суверенитета Украины.

Антон Листопад был летчиком 204 Севастопольской бригады тактической авиации. Он принимал участие в ООС и с первых минут начала вторжения россии защищал украинское небо.

Его считали одним из лучших пилотов Украины.

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Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте полковника Олега Дегтярева. Война также унесла жизнь командира подразделения "Карпатская Сечь" Андрея Жованыка, который защищал Украину с 2014 года.