В Крыму вторая день за день "бавовна": над авиабазой в центре полуострова заметили столб дыма (карта)
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После взрывов на прошлой неделе на военном аэродроме в Новофедоровке, который в Крыму заняли российские оккупанты, а также сегодняшней "бавовны" на складе боеприпасов возле Джанкоя, на аннексированном полуострове снова неспокойно. Местные жители сообщают о взрывах и облаке дыма над военной авиабазой в пгт Гвардейское возле Симферополя. Об этом сообщает "Коммерсант".
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