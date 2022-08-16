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В Крыму вторая день за день "бавовна": над авиабазой в центре полуострова заметили столб дыма (карта)

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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В Крыму вторая день за день "бавовна": над авиабазой в центре полуострова заметили столб дыма (карта) Новость обновлена 16 августа 2022, 13:28

После взрывов на прошлой неделе на военном аэродроме в Новофедоровке, который в Крыму заняли российские оккупанты, а также сегодняшней "бавовны" на складе боеприпасов возле Джанкоя, на аннексированном полуострове снова неспокойно. Местные жители сообщают о взрывах и облаке дыма над военной авиабазой в пгт Гвардейское возле Симферополя. Об этом сообщает "Коммерсант".

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#Авиабаза #Крим #Вибух