Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что россия готовит провокации в виде групповых ракетных ударов по всей Украине.

Белорусский аэродром "Зябровка", где, согласно данным группы "Белорусский Гаюн", находятся 14 ЗРК С-400 и 60 ракет к ним, что говорит о вероятной подготовке ракетного удара по Украине, превратился в российскую военную базу с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Так что нет ничего удивительного в том, что там размещено соответствующее российское вооружение. Но, как по мне, если говорить о новом возможном ракетном ударе с территории Беларуси, следует рассматривать несколько факторов.

Во-первых, очевидно, что россия готовится максимально испортить День Независимости Украины. Страна-агрессор постарается превратить 24 августа в праздник с аккомпанементом сирен воздушной тревоги. И территория Беларуси вполне может использоваться для этого. Именно оттуда можно наносить удары вглубь территории Украины с помощью имеющихся ЗРК. И даже авиацию для этого использовать не обязательно.

Во-вторых, похоже, лукашенко продолжает дискуссию о передаче ему "Искандеров", дивизион которых и так находится на территории Беларуси. И тут вопрос – есть ли у лукашенко внутренняя готовность, чтобы белорусские военные были операторами этих зенитных комплексов – и нажимали кнопки, сознательно нанося удары по украинской территории.

Что касается вероятности очередного наземного вторжения со стороны Беларуси, в том числе с привлечением ее военнослужащих, тут ситуация с 24 февраля 2022-го фактически не изменилась. Максимальное количество войск, имеющих возможность по земле войти с территории Беларуси – около 15 тысяч. Украинские военные не исключают, что это могут быть наемники, которые подписали соответствующе контракты в РБ. В свою очередь, белорусские источники этого не подтверждают.

Численность сухопутных войск Беларуси относительно невысока. Армия там небольшая, она сформирована на призывной основе. Подразделения Сил Специальных Операций, парашютисты, хоть и имеют больший процент контрактников, но не являются особо боеготовыми. Кадры с учений – это одно, а реальные боевые действия – совсем другое.

Конечно, лукашенко уже сейчас думает о своем будущем после завершения российско-украинской войны. Поскольку сразу после этого его политическая судьба окажется под вопросом. Об этом надо говорить уже сегодня, в том числе, ведя диалог с теми белорусами, которые оказались оппозиционерами в изгнании. Если они согласны с тем, что и путин – х*ло, и лукашенко – х*ло, продолжаем диалог. Если нет – смысла в таком общении также нет…

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