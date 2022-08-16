Зеленского собирались устранить, а Украине оставить только западные области: новые детали о плане путина

До последнего не верили в такое развитие событий и некоторые другие страны Запада

О планах россии на полномасштабное вторжение в Украину разведчики США заговорили еще осенью 2021 года. Тогда они в этом вовсю пытались убедить других западных партнеров и руководство Украины, в частности, президента Владимира Зеленского, но он был настроен по этому поводу достаточно скептически.

Как передает Washington Post, о планах кремля и их подготовке к вторжению в Украину рассказали более 3 десятков высокопоставленных лиц США, Украины, Европы и НАТО. Кое-кто отметил, что до последнего не верил в такое развитие событий, но произошло худшее.

Первые разговоры о вторжении россии в Украину

По данным издания, впервые о российском вторжении в Украину заговорили в октябре 2021 года. Тогда в Овальном кабинете Белого дома (США) экстренно собралось высшее разведывательное, военное и дипломатическое руководство во главе с Джо Байденом. Высокопоставленные чиновники США обсуждали строго засекреченный разведывательный анализ, в котором говорилось о военных планах президента рф владимира путина по вторжению в Украину.

Дерзость планов путина поражала

Собеседники издания отмечают, что у российского диктатора были очень дерзкие планы — он хотел захватить большую часть Украины и создать прямую угрозу восточному флангу НАТО. Кроме того, путин хотел разрушить архитектуру безопасности Европы после Второй мировой войны.

Уже в тот момент президент США Джо Байден заявил, что путина нужно сдерживать. Американская сторона уже тогда понимала, что Украине понадобится новое вооружение для защиты.

Атаковать Украину должны были по нескольким направлениям

Американский военачальник, военный советник президента США Марк Милли еще в октябре сообщил, что по данным разведки путин будет атаковать Украину по нескольким направлениям:

С севера – планировалось, что российские войска пойдут по обе стороны от Киева. Часть сил должна была двигаться по Чернигову, а другая часть – обойти Киев с запада, продвигаясь на юг из Беларуси через естественный "коридор" между "Зоной отчуждения" и болотистой местностью вокруг Чернобыльской АЭС. Атака должна была состояться зимой, чтобы земля была жесткой и могли пройти танки. Таким образом, Киев хотели взять в кольцо за уже всем известные 3-4 дня, а затем российский спецназ должен был найти и устранить (при необходимости убить) Владимира Зеленского, после чего установить дружественный кремлю режим.

– планировалось, что российские войска пойдут по обе стороны от Киева. Часть сил должна была двигаться по Чернигову, а другая часть – обойти Киев с запада, продвигаясь на юг из Беларуси через естественный "коридор" между "Зоной отчуждения" и болотистой местностью вокруг Чернобыльской АЭС. Атака должна была состояться зимой, чтобы земля была жесткой и могли пройти танки. Таким образом, Киев хотели взять в кольцо за уже всем известные 3-4 дня, а затем российский спецназ должен был найти и устранить (при необходимости убить) Владимира Зеленского, после чего установить дружественный кремлю режим. С востока должна была прийти еще одна группа российских войск — вражеская армия должна была пройти через центральную Украину в Днепр, а войска из Крыма должны были занять юго-восточное побережье. Такой план действий рассчитывался на несколько недель.

должна была прийти еще одна группа российских войск — вражеская армия должна была пройти через центральную Украину в Днепр, а войска из Крыма должны были занять юго-восточное побережье. Такой план действий рассчитывался на несколько недель. Также планировалось, что после паузы на перегруппировку и перевооружение, россияне двинутся на запад, до линии север-юг, простиравшейся от Молдовы до западной Беларуси, оставив на западе остатки украинского государства – территорию, которая, по расчетам путина, была населена неисправимыми неонацистами.

россия готовила к такому сценарию длительное время, стягивая войска ближе к украинским границам. Тем временем директор ЦРУ Уильям Бернс, служивший послом США в Москве и контактировавший с путиным, пришел к выводу, что российский президент зациклился на Украине.

На что рассчитывал путин

Аналитики рассказали Washington Post, что путин точно знал, что Запад будет возмущаться его действиям, но он не рассчитывал, что страны начнут действовать и помогать Украине. Факторов, почему российский диктатор так считал, было несколько — желание США избежать новых войн после Афганистана, мировая пандемия коронавируса, освобождение от должности канцлера Германии Ангелы Меркель, выборы президента во Франции и экономический спад после Brexit в Великобритании. Кроме того, кремль до последнего надеялся, что страны не будут вмешиваться в ситуацию из-за своей зависимости от российской нефти и природного газа.

Отдельно отмечается, что руководство Украины предупреждали о планах россии на вторжение, но власти все время просили подтверждений, которых не было.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что препятствовало Зеленскому более открыто готовить оборону Украины. Кроме того, он отметил, когда и от кого Украина впервые услышала о намерениях россии на вторжение.