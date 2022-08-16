Переговоры с рф и закрытие ЕС для россиян: главные заявления Зеленского в интервью WP

Президент дал часовое интервью западным СМИ

Россияне готовились к началу войны против Украины и в Киеве об этом знали. Однако оккупанты рассчитывали на "мягкую капитуляцию", а потому перед началом военного вторжения по Украине были нанесены экономический и политический удары.

Во вторник, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором сделал ряд заявлений о том, что происходило до начала открытой войны и что должен сделать мир, чтобы помочь нашей стране победить.

"Телеграф" приводит главные его заявления.

О подготовке ко вторжению

Зеленский напомнил, что до вторжения россияне устроили учения в Беларуси.

"Они там тренировались, и это было хорошо известно, захватывать или бомбить ключевые объекты инфраструктуры. У них были планы захватить аэропорт Борисполь и так далее. Я не знаю, сколько лет этим планам. Они использовали карты, и то, как они снимали вещи, некоторые из их планов были такими же, как у нацистов во время Второй мировой войны. Так что сказать, что они запланировали здесь что-то уникальное, нельзя", — сказал он.

О переговорах с россией

Глава государства назвал "бредом" заявления о том, что россияне хотят вести переговоры и напомнил, что до войны российский диктатор владимир путин отказывался от контактов с ним в течение трех лет.

"Я это ясно объяснял. Все, что нам было нужно, это оружие, и если у вас есть возможность, заставить его (путина, — ред.) сесть со мной за стол переговоров. Я говорил именно об этом, так как мы верили, что будет вторжение", — сказал он.

Кремль делал ставку на "мягкую капитуляцию"

Зеленский напомнил, что перед вторжением россияне пытались привести к смене власти политическим путем, а затем нанесли экономические и финансовые удары, создав проблемы с энергоносителями и попытавшись обрушить курс гривны.

"Топлива не было, газа у нас не было, нас отключили для того, чтобы отопительный сезон привел к дестабилизации внутри страны, и чтобы люди знали, что есть риски девальвации валюты. В общем, они это сделали для того, чтобы мы перестали быть страной и к моменту их вторжения уже были тряпкой, а не страной. Вот на что они делали ставку. Мы не пошли на это", — сказал он.

О необходимости закрыть границы для россиян

Президент также отметил, что считает закрытые для россиян границы такой же мощной ограничительной мерой, как и введения эмбарго на энергоресурсы.

"Пусть поживут в своем мире, пока не изменят свою философию. Итак, страны закрывают границы и вводят эмбарго на энергоресурсы. Лично мое мнение, что все остальное имеет меньший эффект. Но полного эмбарго на поставки энергоресурсов пока нет, а границы не закрыты", — сказал он.

Напомним, что Владимиру Зеленскому и владимиру путину снова предложили встретиться. Инициатором, как и несколько раз этого, выступила Турция.