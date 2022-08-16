"Прошу всех наших": Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий с важной просьбой

Похоже, "бавовны" на оккупированной территории станет еще больше

Во вторник, 16 августа, на 174-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский призвал украинцев на временно оккупированных территориях не приближаться к военным объектам захватчиков.

Соответствующее заявление главы государства доступно на официальном сайте Офиса президента. Зеленский также попросил украинцев в оккупации быть бдительными в ближайшее время.

"Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что причины взрывов на российских объектах могут быть разными, вплоть до головотяпства. При этом цель у них одна — уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов, чтобы спасти жизнь наших людей.

"Чем меньше будет у оккупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли", — сказал верховный главнокомандующий.

Напомним, 16 августа на территории аннексированного россией крымского полуострова, неподалеку от города Джанкой, раздалась серия взрывов. К слову, американские СМИ узнали подробности этого "хлопка".

Добавим, буквально неделю назад на аэропорте захватчиков в Новофедоровке произошла "бавовна". Сразу после взрывов понаехавшие сюда на отдых россияне сбежали от греха подальше.