Взрывы в Крыму: CNN озвучил закрытую информацию от властей Украины

Украина, несмотря на возражения официальных представителей власти, могла быть причастна по меньшей мере к трем взрывам, которые произошли за последнюю неделю в оккупированном россиянами Крыму. Речь о "бавовне" на авиабазе "Саки", складе боеприпасов под Джанкоем и аэродроме в Гвардейском.

Об этом в среду, 17 августа, сообщает CNN со ссылкой на украинское официальное лицо, пожелавшее остаться анонимным источником.

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