Враг готовится к обороне на юге и прорывается на востоке: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты пытаются прорваться вдоль линии фронта и не прекращают артиллерийские удары

Враг не останавливается. Кроме обстрелов ночью украинских городов, как в Харькове, где счет погибших и пострадавших на утро 18 августа идет на десятки, оккупанты продолжают атаковать по линии фронта. У границы Харьковской и Донецкой области враг несколько раз начинал штурм, безуспешно.

Также по оценкам Института изучения войны безрезультатными были атаки юго-восточнее Северска. В районе Бахмута враг атаковал несколько раз, а также пытается улучшить тактическое положение возле Горловки. Успешным наступление врага было к северо-западу от Донецка и возле границы Донеччины и Запорожской области.

Исследователи также отмечают, что в Запорожской области минируют населенные пункты на восточной линии фронта — враг таким образом может готовиться к обороне в треугольнике Мелитополь-Токмак-Бердянск.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Славянск

Оккупанты штурмовали к северо-западу от Славянска — пытались прорваться в районе Богородичного, Мазановки, Ново-Дмитровки. Исследователи считают, что российские захватчики продолжат позиционные бои, осложненные большим количество леса.

Северск

Атаки россияне предприняли южнее Северска — в сторону Веселого, а также возле Спирного. Для обстрелов используют авиацию и артиллерию.

Бахмут

Бои идут в районе Соледара и Бахмутского. Чтобы продвигаться в сторону Бахмута, враг пытается закрепиться на окраине Соледара. Также штурмовали в Белогоровке. Атаки севернее Бахмута, вероятно, направлены на продвижение именно к городу, тогда как на юге для улучшения тактических позиций. Остановить атаку оккупантов удалось в районе Майорска, Зализного, Шумов. Отмечается, что враг атакует на юго-западе от Бахмута, чтобы прорваться к трассе, которая идет на запад через Горловку.

Донецк

Оккупантам удалось незначительно продвинуться в сторону Опытного. Враг пытается атаковать в сторону Невельского под прикрытием огня артиллерии. Обстрелы вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк не останавливаются.

Граница с Запорожской областью

Врагу удалось добиться продвижения на юго-запад от Донецка в районе границы с Запорожской областью в направлении Новомихайловки. Оккупанты также атакуют возле Угледара. Аналитики считают, что они хотят прорваться к дороге между Угледаром и Марьинкой.

Карта боев на востоке

Харьков

После попыток прорвать оборону в Лебяжьем и Базалиевке враг отступил. В сторону Харькова предпринимаются атаки. Сам областной центр и окрестные населенные пункты находятся под вражеским огнем — обстрелы продолжаются ежедневно.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты могут создавать условия для защиты логистических линий между Токмаком, Бердянском и Мелитополем — они минируют населенные пункты в окрестностях и на трассе в Пологи. Отмечается, что враг создает оборону для защиты линий коммуникации до Мелитополя, чтобы сохранить доступ к ним для проведения операций в восточной части Херсонской области. Также это нужно, чтобы сохранить прямое сообщение по дорогам с Ростовом-на-Дону.

Российские захватчики продолжают атаковать на северо-западе Херсонской области — их интересует украинский плацдарм на реке Ингулец. Они обстреливают из артиллерии населенные пункты на границе Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областей, а также Николаев и поселки Одесской области. Украинские силы продолжают ликвидировать опорные точки и склады оккупантов, а партизаны в Мелитополе устраивают взрывы самодельных устройств.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал, что взрывы в Мелитополе вызвали панику в рядах оккупантов — российские военные закрыли город, а местные жители вынужденны проходить фильтрацию при потребности выехать.