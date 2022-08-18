"Бавовнатор": новенький дрон украинского производства показали в сети (видео)

Производством беспилотника занимались отечественные разработчики

После новостей о серьезных взрывах на территории оккупированных Мелитополя, Амвросиевки, а также Крымского полуострова большинство украинцев весьма пристально следят за появлением очередных данных о российской "бавовне". В том, чтобы она происходила, весьма заинтересованы и сами бойцы ВСУ, которые часто используют для атак на вражеские склады беспилотники. Такие, как "Бавовнатор" украинского производства, которым в сети похвастался активист и волонтер Сергей Стерненко.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео с весьма внушительным дроном, который был им оплачен еще несколько месяцев назад. Инвестиция в будущее полностью окупилась — боевая "птичка" вполне готова выполнять задания и уничтожать расположения оккупантов.

По информации Стерненко, "Бавовнатор" — исключительно украинский "продукт", который обошелся в покупке в 656 тысяч гривен. Всю эту сумму активисту помогли собрать небезразличные украинцы, регулярно кидающие донаты на нужды ВСУ.

"Спасибо вам, друзья! Потому что купили его именно вы! Я не открывал отдельный сбор на него, а оплатил со средств, которые вы постоянно присылаете на волонтерские карточки", — отметил активист.

К слову, этот беспилотник может нести одновременно четыре снаряда, которыми так удобно уничтожать позиции противника. И, что самое главное — БПЛА уже находится в пути к нашим защитникам.

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Пользователи сети весьма рады тому, что арсенал украинских воинов пополнится новой боевой "птичкой", да еще и с таким говорящим названием. Большинство отмечает, что теперь с нетерпением ждет новостей об очередных "бавовнах", которые щедро "расцветут" на российских складах с боеприпасами и других военных объектах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация на различных направлениях фронта в Украине. Для анализа ситуации мы использовали свежие карты боев от американского Института изучения войны.

Также мы писали о том, как выглядит один из белорусских аэродромов, используемых армией рф, после "бавовны", произошедшей там несколько дней назад.