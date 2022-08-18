"русский мир унес жизни моей мамочки": в Харькове погибла мать известной спортсменки

Легкоатлетка показала последствия попадания российской ракеты в ее квартиру

Бессовестную и циничную ложь россиян, которые заявили якобы уничтожили в ночь на 18 августа в Харькове почти сотню наемников, очень страшным образом развенчала украинская легкоатлетка, прыгунья в высоту Екатерина Табашник. Девушка сообщила, что при обстреле жилых районов погибла ее мать, а их квартира была разрушена до основания.

Об этом Табашник рассказала в своем Instagram. "русский мир унес жизни моей мамочки. Освободил меня от моего дома и всей моей жизни. Как же я вас ненавижу", — написала спортсменка. Она также показала кадры разрушенной квартиры с остатками спортивных трофеев.

Сторис Екатерины Табашник

Как отметил распространивший эту новость журналист Денис Казанский, когда-то Харьков был вполне пророссийски настроенным городом Украины. "Но после всего кошмара последних месяцев едва ли можно найти другой город в Украине, где так ненавидели бы Россию и россиян за все, что они творят", — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщал "Телеграф", председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов назвал прошлую ночь в Харькове одной из самых страшных с начала войны. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров предоставить ВСУ максимальную помощь, чтобы остановить путина и его армию.