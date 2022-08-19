Укр

Зачем Украине свой спутник? Притула по пунктам разъяснил суть сделки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
993
На спутник для ВСУ пошли средства, которые украинцы донатили на "Байрактары" Новость обновлена 19 августа 2022, 17:38
На спутник для ВСУ пошли средства, которые украинцы донатили на "Байрактары"

Украина становится владельцем спутника, а не арендатором

Днем ранее волонтер и шоумен Сергей Притула сообщил о покупке целого спутника для нужд военнослужащих Украины. Пока большинство украинцев радовалось и восхищалось приобретением космических технологий, какая-то часть принялась критиковать.

Расставить все на свои места и прекратить какие-либо споры взялся сам Притула, который на своей странице в Facebook написал, для чего все-таки Украине нужен спутник и прояснил некоторые аспекты соглашения с финской компанией ICEYE.

Зачем ВСУ понадобился спутник?

По словам волонтера, спутниковые данные помогут украинским военным значительно эффективнее и точнее наносить удары по вражеской российской армии.

"Владение спутником компании ICEYE позволяет Украине получать эксклюзивные снимки непрерывно, гарантированно и в режиме 24/7 при любых погодных условиях, несмотря на дождь, снег, туман, задымленность и пыль, днем и ночью. Эти снимки помогают лучше планировать операции, а следовательно, эффективнее уничтожать врага", — написал Сергей Притула.

Спутник – полная собственность Украины?

По словам Притулы, соглашением с финской компанией ICEYE предусмотрено, что Украина получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников.

"Когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, этот спутник остается в полной собственности Украины — вплоть до истечения срока его функциональности на орбите… Владельцем спутника является Украина, и именно украинская сторона определяет, что и когда он снимает, а также в каком формате и спектре мы получаем данные. То есть мы полностью владеем, распоряжаемся и пользуемся снимками этого спутника", — отметил волонтер.

Он также добавил, что спутник застрахован и в случае, если с ним что-то происходит до завершения гарантии, компания-продавец предоставит Украине новый.

Каков принцип работы спутника ICEYE

Сергей Притула отметил, что Украина приобрела SAR спутник. Технические характеристики этого объекта позволяют ему работать как днем, так и ночью, при любых погодных условиях потому, что он действует как "фонарь" — "подсвечивает" поверхность земли собственными радиоволнами.

За сутки этот спутник будет пролетать над территорией Украины дважды, а спутниковые снимки с него будет получать только украинская сторона как владелец. В моменты, когда наш спутник не будет находиться над территорией страны, военные смогут получить доступ к данным созвездия SAR спутников компании ICEYE. Таким образом, обеспечивается непрерывное получение данных.

Разрешение спутника — от 0,5 до 1 метра в зависимости от площади охвата снимка. Один снимок может охватывать площадь до 225 квадратных километров.

"Благодаря тому, что Украина выкупила спутник, процесс передачи данных с момента снимка до момента получения его непосредственно военными подразделениями сокращается до нескольких часов. В условиях войны скорость получения информации – это существенное преимущество", — рассказал Сергей Притула о скорости получения данных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на покупку спутника потратили средства, которые украинцы направляли на "народные Байрактары" для ВСУ, ведь турецкая компания Baykar Makina просто подарила их Украине.

Теги:
#Украина #Спутник #Сергей Притула #ВСУ