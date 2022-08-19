Зачем Украине свой спутник? Притула по пунктам разъяснил суть сделки

Украина становится владельцем спутника, а не арендатором

Днем ранее волонтер и шоумен Сергей Притула сообщил о покупке целого спутника для нужд военнослужащих Украины. Пока большинство украинцев радовалось и восхищалось приобретением космических технологий, какая-то часть принялась критиковать.

Расставить все на свои места и прекратить какие-либо споры взялся сам Притула, который на своей странице в Facebook написал, для чего все-таки Украине нужен спутник и прояснил некоторые аспекты соглашения с финской компанией ICEYE.

Зачем ВСУ понадобился спутник?

По словам волонтера, спутниковые данные помогут украинским военным значительно эффективнее и точнее наносить удары по вражеской российской армии.

"Владение спутником компании ICEYE позволяет Украине получать эксклюзивные снимки непрерывно, гарантированно и в режиме 24/7 при любых погодных условиях, несмотря на дождь, снег, туман, задымленность и пыль, днем и ночью. Эти снимки помогают лучше планировать операции, а следовательно, эффективнее уничтожать врага", — написал Сергей Притула.

Спутник – полная собственность Украины?

По словам Притулы, соглашением с финской компанией ICEYE предусмотрено, что Украина получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников.

"Когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, этот спутник остается в полной собственности Украины — вплоть до истечения срока его функциональности на орбите… Владельцем спутника является Украина, и именно украинская сторона определяет, что и когда он снимает, а также в каком формате и спектре мы получаем данные. То есть мы полностью владеем, распоряжаемся и пользуемся снимками этого спутника", — отметил волонтер.

Он также добавил, что спутник застрахован и в случае, если с ним что-то происходит до завершения гарантии, компания-продавец предоставит Украине новый.

Каков принцип работы спутника ICEYE

Сергей Притула отметил, что Украина приобрела SAR спутник. Технические характеристики этого объекта позволяют ему работать как днем, так и ночью, при любых погодных условиях потому, что он действует как "фонарь" — "подсвечивает" поверхность земли собственными радиоволнами.

За сутки этот спутник будет пролетать над территорией Украины дважды, а спутниковые снимки с него будет получать только украинская сторона как владелец. В моменты, когда наш спутник не будет находиться над территорией страны, военные смогут получить доступ к данным созвездия SAR спутников компании ICEYE. Таким образом, обеспечивается непрерывное получение данных.

Разрешение спутника — от 0,5 до 1 метра в зависимости от площади охвата снимка. Один снимок может охватывать площадь до 225 квадратных километров.

"Благодаря тому, что Украина выкупила спутник, процесс передачи данных с момента снимка до момента получения его непосредственно военными подразделениями сокращается до нескольких часов. В условиях войны скорость получения информации – это существенное преимущество", — рассказал Сергей Притула о скорости получения данных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на покупку спутника потратили средства, которые украинцы направляли на "народные Байрактары" для ВСУ, ведь турецкая компания Baykar Makina просто подарила их Украине.