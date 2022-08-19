США обещают Украине оружие, которое многое изменит - а пока озвучен новый пакет помощи

США подготовили новый пакет военной помощи Украине

США дают новый пакет военной помощи Украине на 775 миллионов долларов, который будет включать в себя дополнительные снаряды к HIMARS и другое вооружение.

Как сообщили в Пентагоне, США изучают возможности поставок новых видов вооружений, которые позволили бы существенно повлиять на ход боев на юге и востоке Украины.

Отмечается, что в пакет будут включены дополнительные снаряды к РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105-мм, а также 36 тысяч снарядов к ним. Кроме того Украина получит 15 БПЛА Sky Eagle, 40 машин MRAP, противорадарные ракеты Harm, противотанковые комплексы TOW и еще 1000 ПТРК Javelin.

Что касается зенитно-ракетногых комплексов NASAMS, то они будут переданы ВСУ в течение двух-трех месяцев.

Отмечается, что в США также рассматривают возможности поставок новых систем вооружения, которые помогут "изменить ситуацию на поле боя" на юге и востоке Украины.

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Как сообщалось ранее, в начале августа США выделили крупнейший на данный момент пакет военной помощи для Украины в размере 1 миллиарда долларов. Туда вошли дополнительные снаряды к системам HIMARS и NASAMS и 75 тысяч снарядов калибра 155-мм для артиллерийских установок, уже работающих на фронте.