Освобождение Крыма: может ли наступление ВСУ спровоцировать путина на ядерный удар

Российский диктатор четко осознает последствия этого непоправимого поступка

Освобождение Крыма Вооруженными силами Украины не спровоцирует президента россии владимира путина на использование ядерного оружия.

Соответствующее мнение в своем интервью для издания Оbozrevatel озвучил бывший заместитель председателя Совмина АР Крым, председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко, отвечая на вопросы журналиста о возможных последствиях деоккупации полуострова.

"Слушайте, у него сегодня много проблем. И я еще раз повторю: ничего сакрального в этом нет. Крым сакральный для российского пипла (people – люди (англ.), которого кормят этим и кормили. Для путина Крым – это военный плацдарм для агрессивных действий неукраинского масштаба", — объяснил он.

По словам эксперта, всем нужно четко отдавать себе отчет, что от отдачи приказа кремлевского диктатора относительно применения оружия массового поражения, до нажатия так называемой "красной кнопки", есть несколько звеньев. И, очевидно, все это звено на сегодняшний день находится в крайне деморализованном состоянии.

Читайте также: Категория Украина Первая фаза началась: эксперт рассказал, как продвигается деоккупация Крыма По мнению Сенченко, мировое сообщество поняло, что Крым является важным инструментом агрессии в руках путина и заинтересовано в быстром освобождении полуострова.

Кроме того, если учесть, что у кровавого российского лидера в голове происходят непонятные вещи, он все равно четко отдает отчет, что, если все же решится на этот непоправимый шаг, он станет последним решением в его жизни.

"Я не думаю, что он способен на такие самоубийственные вещи. Понятно, что у него состояние крысы, загнанной в угол, однако ему не до самоубийства", — подытожил Андрей Сенченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мощная серия взрывов, произошедшая в Новофедоровке в Крыму, может быть только началом кампании по деоккупации полуострова. Соответствующую информацию обнародовал генерал-майор Вооруженных украинских сил, командующий обороной Николаева Дмитрий Марченко.