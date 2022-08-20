Оставил город без обороны: мэр прифронтового города попался на воровстве денег для войска

Чиновник присвоил более 360 тысяч гривен

Представители правоохранительных органов Донецкой области объявили о подозрении мэру города Константиновка. Чиновника обоснованно подозревают в завладении средствами, которые предназначались для деятельности военных. В результате населенный пункт остался без обороны от противника.

Как передает "Телеграф", соответствующую информацию в субботу, 20 августа, сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора, отметив, что указанное лицо, пользуясь своим служебным положением, завладело чужим имуществом.

В рамках следствия было установлено, что в первые месяцы 2022 года, глава города Константиновка, где на систематической основе ведутся активные боевые действия с россиянами, вместо выполнения задач по обороне города, завладел выделяемыми на нее средствами.

Олег Азаров

Мэр, заручившись поддержкой руководителя одного из здешних коммунальных предприятий, не провел никаких строительных работ по обустройству защитных объектов вокруг города. Кроме того, присвоил бюджетные средства городского совета на общую сумму более 363 тысяч гривен. После чего подозреваемые распорядились ими по собственному усмотрению.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Ивано-Франковской области СБУ разоблачила депутата облсовета и его помощницу в присвоении денег для Вооруженных украинских сил. Дельцы под видом гуманитарной помощи ввозили на территорию Украины автомобили из-за границы, после чего продавали их гражданским лицам.