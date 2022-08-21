Пик российского давления может прийтись на День Независимости Украины – генерал Маломуж

Россия демонстрирует готовность наносить новые удары с массовыми жертвами, чтобы украинский народ поддержал идею "быстрого мира"

Россияне активизировались на Донецком направлении, проводя бесконечные атаки на позиции защитников Украины.

Не менее активно они устраивают провокации на Запорожской АЭС, пытаясь обвинить в них ВСУ.

Кроме того, оккупанты терроризируют постоянными ракетными ударами мирные города, особенно Харьков.

О том, почему рф повысила градус конфликта, при чем здесь переговоры во Львове и чего ждать ко Дню Независимости Украины, "Телеграфу" рассказал генерал армии, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Какие методы давления использует агрессор

По мнению генерала, российский диктатор путин создает стратегическую модель давления на Украину.

"Во-первых, используются реальные боевые средства. Мы видим усиление активности противника на востоке. Прежде всего, в районах Авдеевки, Песок, Бахмута, Славянска, Краматорска в Донецкой области. Также россияне демонстрируют готовность к различного вида наступательным операциям на Херсонском и Запорожском направлениях. Там они усилили определенные контингенты ракетными средствами, гаубичным и танковым вооружением. Частично пополнил резервы за счет живой силы. Больших мобилизационных мероприятий не проводилось. Но была частичная переброска военных с Мариуполя на Запорожское направление. А также с Крыма – на Херсонское", – отмечает Николай Маломуж.

По его мнению, противник пытается проводить локальные контратаки в противовес нашим действиям по поводу уничтожения вражеской инфраструктуры, складов, мостов, командных пунктов, аэродром, в том числе в Крыму.

"Во-вторых, – продолжает эксперт, – проводится комплексная психологическая атака. Она сопровождается ракетными обстрелами, в том числе баллистическими. Мы видим варварские удары по Харькову, по Николаеву, по Одесской области. Это демонстрационные удары. Мол, смотрите, что мы можем. Будем бить, когда захотим и куда захотим. Думаю, всё будет идти по нарастающей – и пик может прийтись как раз таки на 24 августа – День Независимости Украины".

В-третьих, отмечает генерал, россия демонстрирует готовность к новым комплексным наступательным операциям. Потому генерирует в приграничных с Украиной областях и на временно оккупированных территориях огромное количество ракетных средств, авиации.

"Речь, по некоторым данным, о более 350 самолетах, более 300 вертолетах. Также видим концентрацию российских ракетных средств и авиации на территории Беларуси. Всё так же представляют угрозу "Кинжалы" (российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс)", – поясняет Николай Маломуж.

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Россияне преследуют две цели, но не на тех напали

Экс-глава Внешней разведки Украины уверен, что демонстрация таких сил и возможных действий – это не просто психологическая и информационная война. Это реальные перемещения и реальные угрозы, включая новые атаки и обстрелы населенных пунктов, в том числе, не находящихся в зоне боевых действий.

"Цель – посеять страх среди населения Украины. Показать руководству нашей страны готовность к новой широкомасштабной операции по типу той, с которой мы столкнулись в феврале. То есть, не только на действующих фронтах, но и на других направлениях. К примеру, наступательные операции на Харьков, в Сумской и Черниговской областях. Как с территории рф, так и с территории Беларуси", – поясняет Николай Маломуж.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Беларусь и россия готовятся максимально испортить День Независимости Украины Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что россия готовит провокации в виде групповых ракетных ударов по всей Украине.

Такая мощная модель давления, по мнению генерала, преследует две цели. Во-первых, понудить Украину остановиться и не проводить контрнаступательные операции. Во-вторых – согласиться на переговоры на условиях рф. Именно об этом, уверен эксперт, была встреча во Львове 18 августа с участием украинского и турецкого президентов Зеленского и Эрдогана, а также генсека ООН Гуттериша. Николай Маломуж считает, что кроме зерновых вопросов и вопросов ядерной безопасности (ситуация на Запорожской АЭС), в качестве посредников Эрдоган и Гуттериш передали некие предложения от путина

"Понятно, что Зеленский не мог ответить сразу, – продолжает эксперт. – Тем более, скорее всего, там был ряд неприемлемых для нас позиций. К примеру, о признании Крыма российским, а так называемых "ДНР" и "ЛНР" – самостоятельными, да еще и в админграницах Донецкой и Луганской областей. Возможно, среди "хотелок" Кремля был также некий особый статус южных областей (Херсонская, Запорожская, Николаевская), часть которых контролирует россия".

Чтобы Зеленский это воспринял, а украинский народ поддержал идею "быстрого мира" даже на таких условиях – россия и демонстрирует готовность наносить новые удары с массовыми жертвами. Тем самым создается, нагнетается позиция страха, поясняет Николай Маломуж.

"Ну, а 24 августа – будет базовая, маркерная дата, – считает он. – Или рф удастся запугать Запад и Украину – и на горизонте замаячат невыгодные нам переговоры. Или мы объединим усилия и продолжим не просто сдерживать россию, но и – наносить удары по всем ее больным местам, создавая условия для освобождения всех украинских территорий. Я думаю, будет выбран второй вариант – более активная и эффективная оборона, продуманные наступательные действия с освобождением ряда регионов, оккупированных с февраля 2022-го, некие системные операции. И создание предпосылок для освобождения Донбасса, а в перспективе и Крыма. Другой вариант не будет воспринят ни украинским обществом (включая ВСУ), ни президентом".