Россиянам не удается продвигаться: свежие карты боев в Украине

Атаки россиян были безуспешными на нескольких направлениях

Пока российские оккупанты в Крыму меняют версии в отношении беспилотника, который якобы врезался или был сбит над штабом Черноморского флота рф, на полуострове могут усилить меры безопасности. В Институте изучения войны считают, что ради обеспечения бещопасности Крыма россия может отвлечь часть сил от линии фронта и недавно оккупированных территорий. В частности, речь идет о силовых структурах типа росгвардии.

Аналитики также отмечают, что атаки россии прошли по всей восточной линии фронта, враг также пытался прорваться и на юге. Отдельно отметили, что наступления севернее Харькова, к северо-западу от Херсона и к востоку от Николаева были неудачными.

Украинские войска продолжают ликвидировать оккупантов на позициях и вызывать "бавовну" на складах боеприпасов в Херсонской и Запорожской области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Изюм-Славянск

Враг подолжает пытаться наступать на юго-запад от Изюма — пытались продвинуться к Ново-Дмитровке, Вернополью, Курульке. Под обстрелом населенные пункты также на линии Харьков-Изюм.

Северск

Оккупанты пытаются прорваться к юго-востоку от Северска, безуспешно. Наступление начато в районе Ивано-Дарьевки и Выемки.

Бахмут

Российские оккупанты продолжают бросать силы на это направление, но не продвигаются. Они пытались атаковать Бахмут, Соледар, Бахмутское, продвинуться к Зайцево и Кодеме.

Донецк

Враг безуспешно атаковал на запад и северо-запад от Донецка — под ударом Опытное, Пески, Первомайское В Марьинке украинские военные нанесли удар по российскому наступлению с южной части населенного пункта, но они пытаются прорваться с северо-восточной окраины.

Возле границы Запорожской и Донецкой областей враг пытался атаковать Золотую Ниву, но отошел.

Карта боев на востоке

Харьков

Враг пытался атаковать по земле к северу от города, но неудачно. Геолокация свидетельствует, что россиянам удалось продвинуться в районе Дементьевки лишь незначительно, хотя они пытаются штурмовать в этом районе уже давно. Харьков остается под обстрелом, как и населенные пункты востока юго и северо-востока области.

Карта боев около Харькова

Юг Украины

Россияне предприняли несколько попыток наступать на южной линии фронта. Они пытались продвинуться к Таврийску (на северо-запад от Херсона), Партизанску (на восток от Николаева). В пределах Снигуровки российские войска могли сдвинуться на юг. россия продолжает ракетный террор Украины, ситуация на ЗАЭС остается напряженной. Украинские военные продолжают ликвидировать позиции оккупантов и их склады в Херсонской и Запорожской области.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Крыму продолжаются взрывы, часто их происхождение неясно. Оккупантов это заставляет понервничать — самые впечатлительные уже пытаются уехать с полуострова. Но эксперт считает, что наступление в сторону Крыма не заставит российского диктатора владимира путина пойти на крайние меры — применение ядерного оружия. Опасность атаки со стороны россии, жестокой и непредсказуемой, есть в ближайшее время из-за дня Независимости, считает президент Украины Владимир Зеленский.