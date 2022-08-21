"Не мыслим шаблонно": боец ВСУ объяснил тактику украинской армии на поле боя

Россияне часто давят количеством, потому для победы над ними нужно применять хитрость

Оккупанты несут огромные потери на фронте, что не мешает им регулярно использовать тактику "живого мяса", с помощью которой им удается достигать определенных успехов на некоторых направлениях. Украинские защитники же намного продуманнее и хитрее, они пытаются мыслить нестандартно, отходить от шаблонов и вовсе отказывать от стандартов ведения боев, прописанных еще в СССР. Очень часто их импровизация спасает жизни, говорит майор ВСУ, замкомандира танкового батальона Сергей Пономаренко.

В интервью "Суспільному" военнослужащий рассказал, с чем приходится сталкиваться украинским бойцам (в особенности танкистам) и какое главное отличие нашей армии от российской.

По его словам, украинские военные не используют "шаблоны" при ведении боя. Несомненно, влияние военной школы Советского Союза присутствует, но не настолько сильно, как в случае россии. Этому есть весьма простое объяснение — если действовать по старым методичкам, враг сможет с легкостью просчитать твои следующие действия.

"Поэтому стопроцентная импровизация, принятие нестандартных решений, перенос своего гражданского опыта и какого-то управленческого опыта, организационного на реалии войны позволяет нам делать так, чтобы нас не могли просчитать и, соответственно, победить", — поясняет Пономаренко.

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Бойцы ВСУ всегда внимательно изучают местность, прежде чем вступить в бой, обсуждают возможности с другими подразделениями, находящимися на данном участке. Это позволяет лучше вникнуть в ситуацию и принимать не совсем стандартные решения в случае необходимости. Особенно это касается действий вражеской армии — если они регулярно действуют по одному и тому же сценарию, это вряд ли изменится в будущем.

"Война — это не перестрелять. Война — это переиграть. Представляем игру в шахматы и постепенно играем, — говорит военнослужащий. — Выстраиваем концепцию, пытаемся определить ходы противника и думаем, как будем действовать в ответ на каждый его шаг".

При этом большое значение имеет мотивация наших военных — ведь они сражаются за родную страну. Сергей Пономаренко подчеркивает, что страх присутствует у всех людей, но наши защитники неистово желают победы Украины, поэтому знают, что стоит за их действиями.

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Стоит отметить, что о нестандартности решений и поведения на поле боя подразделений ВСУ говорили даже в американском Пентагоне. Более того — старания наших военных оценили на 12 баллов из возможных 10, подчеркнув, что многие их операции являются весьма нестандартными. Часть подхода, по мнению зарубежных аналитиков, и вовсе является столь новаторской, что ранее считалась невозможной.

Военный аналитик Александр Коваленко, к слову, считает, что подобная оценка не должна никого удивлять, ведь Украина сейчас — единственная страна, сдерживающая в войне врага, который значительно превосходит ее потенциал.