Оккупанты продвинулись на юге и усилили давление на Запорожье (карта)

Вражеские войска заметно активизировались — бои продолжаются по линии фронта

Оккупанты продолжают наращивать количество обстрелов и штурмов. На части направлений украинским военным удалось отбить их атаки. На Славянском направлении враг пытался провести разведку боем в сторону Богородичного и штурмовать Новую Дмитровку с двух сторон. Российским войскам дали отпор, и они отступили. Единственное место, где врагу удалось прорваться — юг Украины.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, оккупантам удалось добиться успеха на Николаевском направлении. Восточнее областного центра на линии Васильки-Благодатное продолжаются бои. Врагу удалось захватить южные окраины села Благодатное.

Отметим, что территория населенного пункта уже была ранее освобождена от российских захватчиков, но они продолжили попытки снова ее занять.

Место, где оккупантам удалось продвинуться на карте

Враг также продолжает наступление на Донецком и других направлениях на востоке. Наступление отбили в районе Ивано-Дарьевки, южнее оккупанты атаковали в сторону Бахмутского и Зайцевого — их заставили отступить. Бои вокруг Нью-Йорка продолжаются.

Также не останавливаются столкновения в районе Песок, Невельского, Марьинки. На юге враг использовал танки и различную артиллерию для обстрелов. Бил с авиации по Запорожской и другим областям. Вражеский беспилотник "Орлан-10" заметили в районе Запорожья. На Южнобужском направлении также зафиксировали использование БпЛА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия усиливает свое военное присутствие в Черном море. Тем временем склады боеприпасов оккупантов обеспечивают фейерверк жителям оккупированной территории. "Бавовна" 21 августа произошла в Горловке.