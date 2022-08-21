Укр

На страже безопасности: как спасатели уничтожают остатки российских ракет (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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На страже безопасности: как спасатели уничтожают остатки российских ракет (фото)

"Телеграф" подготовил репортаж, как спасатели нейтрализуют опасные предметы

россия выпустила по Украине уже тысячи ракет, многие из которых остаются взрывоопасными даже после удара или сбития.

Так, украинские спасатели неустанно с первых дней войны проводят работы по разминированию. В частности, на днях ликвидация обломков российской ракеты была проведена профессионалами в Черкасах, — корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий.

Отмечается, что в ходе планового обследования реки Днепр в Черкассах были найдены обломки ракеты, которые были похожи на взрывоопасные.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черкасс приняли решение обезопасить их путем подрыва.

На снимках видно работу отдела подводного разминирования, — как они отправились с берега, заложили взрывное вещество на корпусе опасного предмета, и произвели плановый подрыв.

Разминирование реки Днепр в Черкассах
Разминирование - сложный процесс, который требует подготовки
Разминирование реки Днепр в Черкассах
Часто саперы используют разную защитную амуницию
Разминирование реки Днепр в Черкассах
Есть много видов разной спецодежды в зависимости от вида угроз

Так отдел подводного разминирования выдвигался к месту, где нашли опасный предмет:

А вот непосредственно момент взрыва (чтобы пролистнуть фото, нажимайте на стрелочки по бокам):

Разминирование реки Днепр в Черкассах
Возвращение после успешно проделанной работы

Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"

Как известно, россия выпустила по Украине уже более 3 тысяч ракет с начала войны, и всего на сегодня заминировано около трети территории всей страны.

Стоит заметить, что по Черкассам с начала войны было нанесено несколько ракетных ударов, — самым обсуждаемым был обстрел 26 июня, когда ракета попала в дамбу. Момент того прилета попал на камеры видеонаблюдения.

Как сообщал "Телеграф", также по Черкассам серьезно били в самые первые дни войны.

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#Черкассы #Разминирование #Репортаж