На страже безопасности: как спасатели уничтожают остатки российских ракет (фото)
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"Телеграф" подготовил репортаж, как спасатели нейтрализуют опасные предметы
россия выпустила по Украине уже тысячи ракет, многие из которых остаются взрывоопасными даже после удара или сбития.
Так, украинские спасатели неустанно с первых дней войны проводят работы по разминированию. В частности, на днях ликвидация обломков российской ракеты была проведена профессионалами в Черкасах, — корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий.
Отмечается, что в ходе планового обследования реки Днепр в Черкассах были найдены обломки ракеты, которые были похожи на взрывоопасные.
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черкасс приняли решение обезопасить их путем подрыва.
На снимках видно работу отдела подводного разминирования, — как они отправились с берега, заложили взрывное вещество на корпусе опасного предмета, и произвели плановый подрыв.
Так отдел подводного разминирования выдвигался к месту, где нашли опасный предмет:
А вот непосредственно момент взрыва (чтобы пролистнуть фото, нажимайте на стрелочки по бокам):
Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"
Как известно, россия выпустила по Украине уже более 3 тысяч ракет с начала войны, и всего на сегодня заминировано около трети территории всей страны.
Стоит заметить, что по Черкассам с начала войны было нанесено несколько ракетных ударов, — самым обсуждаемым был обстрел 26 июня, когда ракета попала в дамбу. Момент того прилета попал на камеры видеонаблюдения.
Как сообщал "Телеграф", также по Черкассам серьезно били в самые первые дни войны.