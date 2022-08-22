"российская пташка сдохла": в МВД прокомментировали уничтожение еще одного дрона оккупантов (видео)
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Выпущенная ракета мгновенно достигла цели, и БПЛА путинцев "приказал долго жить"
С каждым новым днем украинские военные совершенствуют свое мастерство, и с каждым новым боем русский враг теряет все больше техники в Украине.
При этом нашими воинами уничтожаются "самые современные" образцы "российского военторга", в том числе и беспилотные летательные аппараты, с которыми у врага, как известно, большие проблемы.
Так, в воскресенье, 21 августа ВСУ "приземлили" еще один БПЛА оккупантов.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Военнослужащие зенитного ракетного подразделения "вывели из строя" беспилотник на юго-восточном направлении", — сказано в сообщении.
В ролике показано, как выпущенная нашими бойцами ракета мгновенно достигает цели, и дрон путинистов прекращает свое существование.
"российская "пташка" сдохла", — прокомментировал эпизод советник главы МВД Антон Геращенко в своем аккаунте в социальной сети.
Напомним, что уничтожать русскую технику нашим военным помогают даже "сугубо гражданские" люди: в Черниговской области пенсионер сбил из "берданки" истребитель врага, за что и получил награду от пограничников.