"российская пташка сдохла": в МВД прокомментировали уничтожение еще одного дрона оккупантов (видео)

Выпущенная ракета мгновенно достигла цели, и БПЛА путинцев "приказал долго жить"

С каждым новым днем украинские военные совершенствуют свое мастерство, и с каждым новым боем русский враг теряет все больше техники в Украине.

При этом нашими воинами уничтожаются "самые современные" образцы "российского военторга", в том числе и беспилотные летательные аппараты, с которыми у врага, как известно, большие проблемы.

Так, в воскресенье, 21 августа ВСУ "приземлили" еще один БПЛА оккупантов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Уничтожение беспилотника врага

"Военнослужащие зенитного ракетного подразделения "вывели из строя" беспилотник на юго-восточном направлении", — сказано в сообщении.

В ролике показано, как выпущенная нашими бойцами ракета мгновенно достигает цели, и дрон путинистов прекращает свое существование.

"российская "пташка" сдохла", — прокомментировал эпизод советник главы МВД Антон Геращенко в своем аккаунте в социальной сети.

Напомним, что уничтожать русскую технику нашим военным помогают даже "сугубо гражданские" люди: в Черниговской области пенсионер сбил из "берданки" истребитель врага, за что и получил награду от пограничников.