ВСУ нанесли удары по опорному пункту врага и "откорректировали" движение по Каховскому мосту

Уничтожено 20 путинцев и большое количество техники оккупантов

В ночь на понедельник, 22 августа, украинские защитники в продолжение военно-тактического рисунка предыдущего дня нанесли два удара по опорному пункту и скоплению живой силы и техники оккупантов на юге.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки", — заявили военные.

При этом врагу нанесен ущерб в живой силе и технике. В частности, "на концерт кобзона" отправились 20 оккупантов, путинская армия осталась без корпусной самоходной пушки типа "Гиацинт-С"; самоходной гаубицы "Мста-С"; 2 пусковых установок С-300; 1 радиолокационной станции подсветки и наведения, а также мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М"; 2 буксируемых минометов 120-го калибра; 3 единиц бронированной техники.

Кроме того, в рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями усилен огневой контроль и откорректирована пропускная способность Каховского моста, сказано в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 21 августа, наши воины "приземлили" еще один БПЛА оккупантов.