Враг штурмовал на Николаевском и Запорожском направлениях, имел частичный успех

На части направлений продолжаются ожесточенные бои

Враг продолжает попытки прорваться на юге Украины. После наступления на Благодатное накануне, оккупанты продолжают атаки.

По данным украинского Генштаба, штурмовые действия в районе населенного пункта продолжились и враг достиг частичного успеха. Благодатное находится возле трассы на Николаев. Также российские войска атаковали на Запорожском направлении.

Накануне возле областного центра был замечен вражеский беспилотник. За последние 12 часов российские захватчики вели обстрелы в районе Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки, а также наносили авиаудары. Наступление врага отмечено в районе Макаровка-Времовка — возле границы Запорожской и Донецкой областей. Оккупантам не удалось достичь успехов, они отошли.

Карта обстрелов и атак на Запорожском направлении

На Славянском направлении россияне продолжали атаковать Дибровное и Новую Дмитровку. На Краматорском — продолжаются бои на линии Спорное-Веселое. Также огневое противостояние продолжается на Бахмутском направлении, где оккупанты особенно активны. Наступление на Кодему вели с двух сторон, но успеха не имели и отступили. Еще с одного направления, а также в сторону Соледара, Бахмута, Зайцево, Курдюмовки бои продолжаются.

Враг также снова пытался вести массовый штурм на Авдеевском направлении, атакуя Опытное, Красногоровку, Первомайское, Невельское (с двух направлений). Атаки в сторону населенных пунктов были безуспешны.

Как ранее писал "Телеграф", согласно картам боевых действий и мнению аналитиков из Института изучения войны россия исчерпывает импульс наступления на Бахмут и Авдеевку, она может продвинуться, но незначительно. При этом военный эксперт Олег Жданов считает, что у войны в Украине есть три варианта завершения.