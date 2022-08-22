Судилище над защитниками "Азовстали": главарь боевиков ответил на заявление Зеленского

Террористы проигнорировали призывы к здравому смыслу

Главарь боевиков "ДНР" денис пушилин заявил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского не повлияет на проведение судилища над украинскими военными в Мариуполе

Об этом пушилин рассказал для пропагандистских СМИ утром в понедельник, 22 августа.

"Заявление Зеленского о невозможности переговоров в случае проведения мариупольского трибунала над украинскими военными не повлияет на планы его проведения", — заявил пушилин.

Он также добавил, что боевики "ДНР" уже якобы подготовили материалы касательно 80 эпизодов "преступлений" военных полка "Азов".

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Напомним, ранее стало известно, что боевики так называемой "ДНР" намерены провести в оккупированном Мариполе "трибунал" против военных полка "Азов", защищавших "Азовсталь".

Вечером 21 августа Зеленский сделал заявление, в котором подчеркнул, что если произойдет это "мерзкое судилище", то после него уже будут невозможны какие-либо переговоры.

Как сообщал "Телеграф", боевики "ДНР" могут провести "трибунал" над украинскими военными в Мариуполе в знаковый для всех украинцев день 24 августа.