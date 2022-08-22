Угроза все-таки существует? Что говорят в МВД о ракетных ударах по Киеву в День Независимости

Граждан просят хранить здравый смысл и не впадать в панику

Украинские власти не могут исключать, что россия в День Независимости Украины — 24 августа, прибегнет к кровавым провокациям и ракетным ударам по городам. Однако паниковать заранее не надо, ведь военные и правоохранители уже действуют на опережение. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он попросил украинцев не зацикливаться на датах, ведь уже была история со "страшилками" на 9 мая, 22 июня, а теперь дошла очередь до 24 августа. Советник главы МВД призвал украинцев сохранять здравый смысл.

"Можем ли мы исключить усиление ракетных ударов по разным городам Украины? Нет, мы этого исключить не можем. Единственный ответ на этот вопрос — особое внимание в эти дни обратить на воздушные тревоги, не игнорировать сигналы. Полиция и все силовики уже работают в усиленном режиме, потому что мы понимаем, что могут быть попытки со стороны россиян делать те или иные негативные вещи. Думаю, нам удастся все это предупредить и не допустить никаких терактов и подобных вещей, которые теоретически россияне могут готовить 24 августа", — заявил Денисенко.

Между тем, в КГГА призвали жителей Киева соблюдать меры безопасности на День Независимости и во время сигнала воздушной тревоги сразу направляться в укрытие.

"В ближайшие дни возможны угрозы нанесения войсками рф ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенных рядом жилых массивах, а также объектам, обеспечивающим жизнедеятельность населения во время празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины. Пожалуйста, при первых сигналах тревоги сразу направляйтесь в укрытие, избегайте массовых скоплений людей, будьте особенно ответственны за соблюдение комендантского часа!", — говорится в Telegram-канале администрации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Офисе президента Украины также предупредили о вероятности угрозы со стороны россиян на День Независимости. А Михаил Подоляк обратил особое внимание еще и на Киев.