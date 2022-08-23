Останавливает только отсутствие ноги: тяжело раненный воин ВСУ Мирослав Пилипчук планирует вернуться на службу (фото)

23-летний военный Мирослав Пилипчук получил тяжелое ранение на фронте, однако после протезирования и реабилитации планирует вернуться на службу

Заканчивается шестой месяц широкомасштабного вторжения россии в Украину. На фронте погибли около девяти тысяч наших героев, еще больше получили ранения. Однако наши защитники даже после ранений не падают духом, а многие снова встают в строй. Так и тяжело раненный в Харьковской области командир взвода Отдельной президентской бригады Мирослав Пилипчук планирует вернуться на службу. Единственное препятствие – долгая процедура с протезированием и реабилитацией, которые его ждут в Америке. Но 23-летний военный уверен, что справится с этими трудностями и будет дальше защищать родную землю.

Комвзвода Отдельной президентской бригады Мирослав Пилипчук

В этот день, как обычно, "валила" российская арта, минометы

В специальную воинскую часть Мирослав – уроженец городка Изяслав Хмельницкой области попал в 2020 году. Этому способствовали и хорошие физические данные (парень под два метра роста), и успехи в обучении, зафиксированые "красным" дипломом Нацакадемии Сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.

Мирослав на военном параде в Киеве

Парень решил, что будет пехотинцем. Говорит, этот род войск пришелся по душе, потому что всегда в гуще событий и впереди всех. Как это на практике, смог проверить в зоне ООС в Краматорске, где в прошлом году четыре месяца выполнял боевые задания.

Мирослав с побратимами на военном параде в Киеве

- Накануне полномасштабного вторжения была информация, что россия может прибегнуть к провокациям, — вспоминает Мирослав — он командир взвода, с марта в звании старшего лейтенанта. – Мы к этому готовились, но до последнего не верили. Но случилось, как случилось. 24 февраля утром по тревоге я прибыл в часть. Нас направили в село Горенки на подступах к Киеву. Туда враг стащил танки, ствольную артиллерию, РСЗО, минометы, бронетехнику – все, что было возможно.

Когда на этом направлении напряжение спало, подразделение Мирослава вернулось к месту дислокации, а через некоторое время получило новую задачу на Харьковщине. Там было еще жарче, чем в первые дни войны.

– Там каждый день, как и до сих пор, постоянные массированные обстрелы, действуют диверсионные группы, – объясняет собеседник. – Кроме того, к моменту нашего прибытия враг успел окопаться очень серьезно – они даже на одном перекрестке устроили проходы под асфальтом. Но долго все складывалось в нашу пользу, разве что однажды нас чуть не взяли "в кольцо" при контрнаступлении.

В начале вторжения подразделение Мирослава направили в село Горенки на подступах к Киеву.

Удавалось взводу под руководством Мирослава и держаться без потерь, хотя без контузий и ранений бойцов не обошлось. А в середине мая он сам стал "трехсотым".

- Как всегда в этот день "валила" рашистская арта, минометы, — вспоминает мужчина. – Нам нужно было разведать местность, потому что у врага там была вышка с камерой, дроны летали. Взял с собой группу, сделали все, что нужно. Обратно возвращались немного по другому маршруту, я был впереди и не заметил растяжку. Она по земле лежала, поэтому я задел ее, мина взорвалась. Пострадал только я – получил осколочные ранения всех частей тела. Был в сознании, все контролировал: даже на наиболее пострадавшую ногу самостоятельно наложил турникет. Потом еще и группу эвакуации вызвал.

Мирослава с линии огня вынесли боевые товарищи, по пути им попалась еще одна растяжка, но ее вовремя "засекли". После оказания первой помощи военным медиком раненого комвзвода доставили в больницу в Харькове. Шесть часов длилась операция, военный потерял много крови, потому что была перебита артерия в тазу.

Мирослав во время несения службы

Нашлись люди, пытавшиеся нажиться на ситуации

Состояние Мирослава за пару недель не улучшилось, у него начали отказывать почки – понадобилось проведение гемодиализа, возникли проблемы с печенью, держалась температура. Далее последовал перевод в столицу и вердикт врачей о необходимости ампутации конечности. Сейчас мужчина уже находится дома, вместе с родными готовит документы на выезд за границу, где ему должны помочь встать на ноги.

- Сына записали на протезирование еще в госпитале, но его очередь должна была подойти только в 2024 году, — говорит мать бойца Наталья. – Это понятно, потому что очень много ребят теряют конечности, видели их в Харькове и Киеве. Так что мы начали искать другие варианты, нашли в Америке, подали заявку. Кстати, когда он был на лечении, к нему постоянно кто-то приходил – ребята, знакомые по почетному караулу или по службе. Однажды сразу 15 человек пришли, у меня даже спросили, не написала ли я где-то, что он здесь, в госпитале.

Всего, по словам Натальи, нужно 80 тыс. долларов – это и протез, и реабилитация, не считая затрат на перелет. Часть средств уже собрана, но за курсом трудно успеть. Но семья надеется, что поездка таки состоится.

Мирослав получил тяжелое ранение, ему высоко ампутировали ногу

- У меня очень высоко ампутировали ногу, поэтому мне нужен биопротез, чтобы чувствовать себя комфортно, — говорит военный. – На его изготовление в среднем уходит 3-4 недели, а потом еще нужно время, чтобы привыкнуть и научиться нормально ходить. Кстати, нашлись люди, которые решили воспользоваться ситуацией, объявили сбор от моего имени и забрали средства себе. Но наше СБУ не спит, работает, и этим планам помешали. Ребята где-то в сводке это увидели, присылали мне скрин.

Мужчина добавляет, что и его руководство, и побратимы поддерживают, а он в свою очередь через волонтеров пытается также помочь подразделению. Потому что есть постоянная потребность в тепловизорах, ночниках, автомобилях, которые часто выходят из строя.

– Мы с ребятами, которые продолжают выполнять задачи "на нуле", на постоянной связи, – говорит Мирослав. – Мне уже и вариант продления службы предложили, поэтому надеюсь со временем вернуться в свою часть. Хотя у меня и есть право комиссоваться, но не вижу причин этого делать. Во-первых, не могу остаться без работы, потому что совсем скоро стану отцом, да и государству нужно помочь. Во-вторых, раз уж я начал этот военный путь, должен его до конца пройти. Сейчас меня ограничивает только отсутствие ноги, но после установки протеза смогу выполнять все свои функции в полном объеме.