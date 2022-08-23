Угроза мирным украинцам: в США узнали, куда россия может ударить в ближайшее время

В Штатах обеспокоены опасностью для гражданского населения

Не только в Украине бурно обсуждаются возможные провокации россии ко Дню Независимости 24 августа, — в США тоже считают, что рф готовит удары по объектам в Украине в ближайшее время.

Об этом 23 августа пишет Reuters со ссылкой на официального представителя США.

По словам источника издания, россия в ближайшее время активизирует удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам, — об этом свидетельствуют данные американской разведки.

"Учитывая послужной список россии в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее правоохранители призывали украинцев быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги с 23 по 25 августа в связи с возможными провокациями россии.

Как сообщал "Телеграф", ранее власти не исключали даже возможных ударов по Киеву на День Независимости Украины 24 августа.