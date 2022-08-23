Обращение Зеленского к 31-летию Независимости Украины - где смотреть онлайн

В этом году обращение президента обещает быть впечатляющим

В преддверии Дня Независимости Украины в 2022 году многие предвкушают обращение государственного лидера и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

Традиционно в этот день в Киеве проходили военные парады, после чего президент торжественно провозглашал речь. Однако в 2022 году вместе с 31-летием Независимости Украина встречает еще и полгода борьбы с агрессией россии, и в условиях военного положения оказались под запретом все массовые мероприятия в столице.

Так, в этом году обращение президента будет опубликовано на его страницах в Facebook, каналах в Telegram и на YouTube.

Как только оно появится, мы добавим его в этот материал.

А пока можете вспомнить, какими были обращения президента Украины за последние три года:

Как сообщал "Телеграф", в связи с празднованием в Украине Дня флага и Дня Независимости эксперты прогнозируют резкое усиление обстрелов инфраструктуры и гражданских объектов. На фоне этого правоохранители настоятельно призывают украинцев в ближайшие дни соблюдать все правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.