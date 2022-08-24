Украина отмечает 31-летие Независимости! Все главные события дня (обновляется)

Украинцы все равно чтят праздник, несмотря на непростые военные реалии

Среда, 24 августа, стало не только 182 днем российско-украинского противостояния на поле боя. Это еще и величайший национальный праздник для каждого украинца — День Независимости нашего государства. Военные испытания во многом поменяли наш взгляд на празднования, а также изменили большинство из нас. За полгода полномасштабной войны мы с уверенностью можем сказать, что готовы практически ко всему, при этом строя бурные планы на будущее. Мы получили немало шрамов, которыми стали Мариуполь, Буча, Северодонецк, Харьков и многие другие украинские населенные пункты, атакованные оккупантами. Но это научило нас не сдаваться и продолжать борьбу, как это веками до делали наши предки.

24 августа для Украины обычно было днем бурных празднований, концертов и военного парада на Площади Независимости. Сейчас же мероприятия весьма видоизменились — мы можем рассчитывать лишь на обращение президента Владимира Зеленского, а также на прослушивание тематическо-патриотических песен онлайн, которые обязательно укрепят наш боевой дух. И тем не менее мы живем, дышим и ждем победы!

В этом материале "Телеграф" отслеживает главные события Дня Независимости-2022, которые так или иначе касаются нашей страны и ее главного праздника. Более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

08:10 Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный тоже опубликовал поздравление ко Дню Независимости:

Тем временем Воздушные силы ВСУ поздравили украинцев "демилитаризацией" российского вертолета ночью на восточном направлении.

07:30 Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал поздравление с Днем Независимости:

07:00 Поисковик Google традиционно поздравил украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом — заглавной картинкой в поисковике. В этом году иллюстрацию для него создала харьковская художница Ольга Штонда. В объяснении к самому дудлу представители компании подчеркнули, что в этом году праздник имеет для украинцев особое значение, поскольку наша страна продолжает бороться против российского вторжения.

Дудл от Google ко Дню Независимости Украины

06:00 Первым с праздником Украину успел поздравить хороший друг нашей страны, британский премьер-министр Борис Джонсон. К слову, его резиденцию в Лондоне специально украсили желтыми и синими цветами накануне нашего Дня Независимости.

Резиденция Джонсона в Лондоне

К сожалению, не такими приятными "подарками" отметились российские оккупанты. После полуночи 24 августа враг обстрелял ракетами Запорожскую область, а также подло ударил по Днепропетровщине. Без "прилетов" и даже пожаров обойтись, к сожалению, не удалось.