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Украина отмечает 31-летие Независимости! Все главные события дня (обновляется)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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День Независимости совпал с полугодием полномасштабной войны против россии Новость обновлена 24 августа 2022, 08:12
День Независимости совпал с полугодием полномасштабной войны против россии

Украинцы все равно чтят праздник, несмотря на непростые военные реалии

Среда, 24 августа, стало не только 182 днем российско-украинского противостояния на поле боя. Это еще и величайший национальный праздник для каждого украинца — День Независимости нашего государства. Военные испытания во многом поменяли наш взгляд на празднования, а также изменили большинство из нас. За полгода полномасштабной войны мы с уверенностью можем сказать, что готовы практически ко всему, при этом строя бурные планы на будущее. Мы получили немало шрамов, которыми стали Мариуполь, Буча, Северодонецк, Харьков и многие другие украинские населенные пункты, атакованные оккупантами. Но это научило нас не сдаваться и продолжать борьбу, как это веками до делали наши предки.

24 августа для Украины обычно было днем бурных празднований, концертов и военного парада на Площади Независимости. Сейчас же мероприятия весьма видоизменились — мы можем рассчитывать лишь на обращение президента Владимира Зеленского, а также на прослушивание тематическо-патриотических песен онлайн, которые обязательно укрепят наш боевой дух. И тем не менее мы живем, дышим и ждем победы!

В этом материале "Телеграф" отслеживает главные события Дня Независимости-2022, которые так или иначе касаются нашей страны и ее главного праздника. Более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

08:10 Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный тоже опубликовал поздравление ко Дню Независимости:

Тем временем Воздушные силы ВСУ поздравили украинцев "демилитаризацией" российского вертолета ночью на восточном направлении.

07:30 Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал поздравление с Днем Независимости:

07:00 Поисковик Google традиционно поздравил украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом — заглавной картинкой в поисковике. В этом году иллюстрацию для него создала харьковская художница Ольга Штонда. В объяснении к самому дудлу представители компании подчеркнули, что в этом году праздник имеет для украинцев особое значение, поскольку наша страна продолжает бороться против российского вторжения.

Дудл от Google ко Дню Независимости Украины
Дудл от Google ко Дню Независимости Украины

06:00 Первым с праздником Украину успел поздравить хороший друг нашей страны, британский премьер-министр Борис Джонсон. К слову, его резиденцию в Лондоне специально украсили желтыми и синими цветами накануне нашего Дня Независимости.

Джонсон поздравил украинцев с Днем независимости 2022
Резиденция Джонсона в Лондоне

К сожалению, не такими приятными "подарками" отметились российские оккупанты. После полуночи 24 августа враг обстрелял ракетами Запорожскую область, а также подло ударил по Днепропетровщине. Без "прилетов" и даже пожаров обойтись, к сожалению, не удалось.

Днепр взрывы пожар
Пожар после взрывов в Днепре
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#Украина #День Независимости #Война #День независимости Украины