Россия так и не смогла воплотить в жизнь все свои планы, которые она готовила к 24 февраля.

Пока Украина готовится к вероятным российским ударам в День Независимости, украинцы поддерживают свой мужественный дух воспоминаниями о многочисленных неудачах россиян в их полномасштабном вторжении, которое длится уже 181-й день подряд.

"Телеграф" решил поделиться некоторыми публикациями российских телеграмм-каналов от 24 февраля, в которых кафиры рассказывали о своих планах на захват Украины. В частности, журналист Денис Казанский в своем паблике обнародовал самые яркие воспоминания и псевдопобеды россиян.

"Сегодня ровно полгода от начала войны, и от того как войска путина "взяли" Киев, Харьков, Одессу и Днепр не смогли осуществить блицкриг", — написал он.

Стоит напомнить, что кровавый российский лидер владимир путин начал войну против Украины 24 февраля, однако так и не смог "взять Киев за три дня", как это планировал. После мощного провала россия сконцентрировала свои силы на попытках окончательно покорить оккупированный Донбасс и захватить южную часть Украины.

Главными задачами так называемой "военной спецоперации" в Украине путин называл "демилитаризацию и денацификацию" украинских территорий. Именно 24 февраля стало началом полномасштабной войны россии против Украины. Однако украинская армия мощно ворвалась в бой с оккупантами и до сих пор держит оборону Родины, систематически уничтожая вражескую технику и личный состав, кое-где переходит в контрнаступления.

Одним из самых ярких поражений россии стала ликвидация флагмана Черноморского флота россии крейсера москва украинскими ракетами Нептун.

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Несмотря на желание кровавого российского президента "взять украинскую столицу" в считанные дни, уже в первые числа апреля Киевщина была полностью освобождена от оккупационной армии. После поражения на севере Украины кремлевский диктатор решил изменить планы и сконцентрировать удары в восточной и южной части Украины, однако все планы москвы разбиваются в массивную стену украинского сопротивления.

Ранее "Телеграф" сообщал, как самопровозглашенный президент соседней Беларуси снова поразил украинцев своим цинизмом, поздравив их с Днем Независимости и пожелав "мирного неба".