россия будет отвечать за преступления против защитников "Азовстали" — Ермак объяснил, как именно

У Зеленского делают все возможное, чтобы украинские пленные герои не пострадали и вернулись домой живыми и невредимыми

Если российские террористы, которые планируют устроить показательное судилище над защитниками многострадальной "Азовстали", все же отважатся на это, то их действия будут приравнены к военным преступлениям.

Об этом в среду, 24 августа, в своем телеграмм-канале написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, подчеркнув, что виновники будут отвечать за все, что будет совершено против украинских героев.

"23 августа Украина представила ряд новых срочных требований в порядке Правила 39 Правил ЕСПЧ по обеспечению права на жизнь и запрету пыток, гарантированных статьями 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в отношении украинских защитников "Азовстали", которые сейчас содержатся оккупантами. Указанное ходатайство подано в рамках межгосударственного дела "Украина против россии (Х)" по заявлению № 11055/22 о нарушении прав человека во время полномасштабного вторжения россиян в нашу страну", — говорится в тексте публикации.

По словам украинского чиновника, Украина требует от мирового сообщества недопущения использования украинских военнослужащих в так называемых трибуналах и других показательных судов, режиссерами которых выступают российские пропагандисты.

Кроме того, украинская сторона обращается к Европейскому суду по правам человека (ЕПСЛ) с требованием заставить российскую федерацию предоставить Украине информацию по содержанию украинских военнопленных героев и обеспечению бойцов надлежащими медикаментами.

Глава ОП также отметил, что защитники многострадального Мариуполя являются комбатантами и законными участниками военных действий. При условии, что они попадают в русский плен, они автоматически получают статус военнопленных. Именно этот статус требует причитающегося к ним отношения, которое предусматривается нормами третьей Женевской конвенции.

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Если говорить о так называемых российских "трибуналах", судах, которые они планируют осуществить ради своей же пропаганды, то они категорически запрещены, поэтому на законодательном уровне приравниваются к военным преступлениям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский полк "Азов" в россии официально признали "террористической организацией". В Украине уже успели отреагировать на решение России. В частности советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что очень странна ситуация, когда страна, которую должны признать спонсором терроризма, называет хотя бы кого-то "террористами".