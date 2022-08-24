Зеленский на Совбезе ООН набросился на россию: сделаны заявления по Еленовке и ЗАЭС

Президент рассказал о ядерном терроризме россиян и не только

В среду, 24 августа, на 182-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

Одной из тем выступления главы государства был ядерный терроризм рф, передает "Суспильне". Зеленский также высказался касательно преступления рф в Еленовке, где россия убила десятки украинских военнопленных.

"россия поставила весь мир на грань радиационной катастрофы. Факт в том, что российские военные заняли территорию самой крупной АЕС в Европе и превратили ее в зону войны. Это факт, вооруженная провокация россиян, обстрел и развертывание террористических сил на территории ЗАЕС под российским флагом, все это факты. Необходимо получить контроль над ЗАЕС немедленно, необходимо, чтобы россия немедленно прекратила ядерный шантаж и полностью вывела свои сили с территории ЗАЕС", — заявил Зеленский.

Президент Украины призвал отправить на оккупированную территорию миссию по выяснению фактов трагедии в Еленовке.

"Еленовка стала ужасной страницей в истории Европы и есть настоятельная потребность отправить туда миссию по выяснению фактов. Также нужно выяснение условий, в которых находятся все военнопленные в россии", — добавил Зеленский.

Ранее Зеленский "уколол" захватчиков из-за русского языка, отметив, что украинскому народу гораздо ближе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который говорит по-английски, чем российские оккупанты. К слову, Джонсон 24 августа посетил Киев.