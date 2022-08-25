Украина и Полтавщина потеряли еще одного своего сына – на фронте погиб Андрей Бухало с позывным Ворскла

Бойца ВСУ Андрея Бухала с позывным Ворскла не стало 19 августа

Потери в рядах украинской армии в последние месяцы снизились по сравнению с началом лета, однако Украина все равно ежедневно теряет своих защитников. Так 19 августа к вечеру появилось сообщение о гибели на фронте Андрея Бухала с позывным Ворскла. Тяжелая потеря для Украины и Полтавщины. Для родственников, друзей и близких погибшего, которых у него была уйма, еще и личная драма. Для меня тоже. Мы были знакомы с 2017 года. Я писала об истории его любви с Катей, которую он встретил в Бахмуте Донецкой области, защищая родную землю в составе батальона "Айдар".

Мечтал смастерить багги, чтобы с его помощью спасать жизнь раненым

Полюбив отважного воина, Екатерина пошла за ним на службу в "Айдар". Работала телефонисткой, оформляла документы участникам боевых действий. Он называл ее Звездочкой, и это нежное слово она взяла себе позывным.

Уволившись из армии, супруги переехали в село Остапье ныне Решетиловской общины Полтавского (когда-то Великобагачанского) района, откуда муж родом. Вскоре у них родился сын Владислав.

Андрей Бухало вместе с женой Екатериной и сыном Владиславом

Сержант ВСУ в запасе Андрей Бухало с головой ушел в мирные дела: с нуля создал станцию техобслуживания. Участники АТО/ООС и волонтеры, которые заезжали на нее на автотрассе Киев-Харьков в селе Коноплянка, и просто те, кто оказался на дороге в сложной ситуации, получали услуги бесплатно. Еще и кофе вдобавок.

А он мечтал о гараже, чтобы ремонтировать в нем армейскую технику, и шаг за шагом шел к своей мечте.

Последняя из его мечт — собрать компактную багги, с помощью которой можно было бы безопасно вывозить раненых с поля боя — к сожалению, осталась не реализованной.

В технике Ворскла был асом. Помню, когда мы встречались с ним пять лет назад, во время их с Екатериной краткосрочного отпуска, Андрей при поддержке земляков установил на своем армейском внедорожнике металлическую подставку для пулемета, которая вращалась с помощью пульта в нужном направлении. "Порадую боевиков" — довольно потирал руки.

Бизнес у Андрея шел тяжело, потому что он не из тех, кто дерет шкуру с клиентов. Вместе с товарищем начинал с ремонта самых дешевых "Таврий" и "Жигулей", постепенно обучаясь и развиваясь. Иногда, правда, его заработка не хватало даже на то, чтобы рассчитаться с долгами за аренду помещения и коммунальные услуги. Выручали друзья. Но Ворскла не опускал рук. Говорил, мы живем не для того, чтобы проедать жизнь, а чтобы проживать ее, потому что она одна.

Продвигал собственное дело через ютуб-канал, стал блоггером. Чрезвычайно этим гордился, потому что контента на украинском языке на автомобильную тематику на украинском языке в Украине практически не существовало.

Очень старался не просто что-либо изменить в своей жизни, но и в жизни страны. Он хотел работать в Украине и ради Украины.

Но после 24 февраля, на второй день после своего дня рождения, мужчине снова пришлось взять оружие в руки. Сначала служил в тербороне, затем перевелся в 30-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. В ее составе воевал на одном из самых горячих направлений – Изюмском.

"Ворскла" служил в батальоне "Айдар"

"Все будет Украина!!! Это должен осознать каждый. Это наше будущее, за которое каждый украинец будет бороться до последнего дыхания. Это наше будущее, которое мы будем защищать до последней капли крови. От Львова до Луганска. От Чернигова до Севастополя. Нация проснулась, мы платим очень высокую цену за нашу свободу, но все закончится пророческими словами Кобзаря:

И на обновленной земле

Врага не будет супостата,

А будет СЫН. И будет МАТЬ.

И будут люди на земле…» — написал Ворскла под фото с сыном на своей странице в Фейсбуке, отправляясь на фронт.

12 июля Андрей Бухало был удостоен Нагрудного знака Командующего объединенными силами ВСУ "За службу и победу ІІІ степени".

Андрей Бухало со знаком "За службу и победу ІІІ степени"

До войны на Донбассе он даже автомат не держал в руках

В свое время Ворскла рассказывал мне, что до войны на Донбассе он даже автомата не держал в руках, потому что из-за проблем с сердцем его сочли непригодным к армейской службе. Его жизнь изменилась на 180 градусов, когда народ вышел на Майдан, протестуя против власти Януковича. Революция достоинства застала Андрея Бухала в Санкт-Петербурге, где он находился на заработках. По профессии отладчик технологического оборудования, он работал на заводе и имел хорошую зарплату. Но после массовых расстрелов на Майдане не смог оставаться сторонним наблюдателем событий на родине. Не дождался даже нескольких дней, чтобы получить аванс. Прибыв в Киев, практически сразу приступил к подготовке на тренировочной базе в составе добровольческого батальона. И вскоре с позывным "Ворскла" отправился на Донбасс. Перед добровольцами (хотя по документам их там не было) была поставлена задача усилить блокпосты, на которых стояли правоохранители. Практически сразу во время несения службы "Ворскла" попал под вражеский обстрел недалеко от Славянска. Травма шейного отдела позвоночника на три месяца выбила его из строя. Но уже в середине августа 2014 года он приступил к службе в 24 батальоне территориальной обороны "Айдар", в котором прослужил более 4 лет. Он стал универсальным стрелком, был наводчиком, участвовал в самых опасных операциях.

Их подразделение стояло недалеко от Бахмута, и солдаты ездили в город за покупками. И однажды в одном магазине, куда "Ворскла" зашел купить сигарет, он обратил внимание на белокурую продавщицу, поразившую его детской непосредственностью и открытостью

— До того года три женщины для меня не существовали, — вспоминал Андрей. — После разрыва отношений с гражданской женой, с которой мы прожили шесть лет и воспитывали двух сыновей, было не до того. А тут, удивляюсь, симпатичная блондинка, да еще не боится "злостного карателя".

— У нас же в Бахмуте большинство населения боялось тогда "Айдара" и "Правого сектора". Верили в выдумки российской пропаганды, будто это каратели, готовые убивать и есть мирных жителей. Поэтому моя мама, узнав, за кого я собралась выходить замуж, только всплеснула руками: "О, Боже, "айдаровец"!" – рассказывала Екатерина. – Но когда познакомилась с будущим зятем поближе, ее страхи прошли. Андрей – настоящий мужчина: отважный, ответственный, внимательный. К тому же трезвенник. С ним не соскучишься — он очень легок в общении, весельчак и балагур.

При знакомстве Катя с Андреем обменялись телефонными номерами, но никто не решался позвонить по телефону первым. Может потому, что в их планы создание семьи не входило. Лишь через несколько недель Андрей наткнулся в мобильном на Катин номер. Этот звонок все решил. Не откладывая на потом, боец прибыл в Бахмут, чтобы забрать невесту на фронт. Она не сопротивлялась. Почувствовала, что с ним будет надежно.

"Жизнь мимолетна, и разменивать ее по пустякам просто грех"

— Ничего не происходит случайно, на все воля Божья, — был убежден Андрей. — Жизнь быстротечна, и разменивать ее по пустякам просто грех. Это особенно ощущается на войне. Что толку присматриваться друг к другу и бегать на свидание месяцами, если людям с первого дня хорошо вместе?

К свадьбе молодожены не готовились — пришли в ЗАГС в джинсах и футболках. Их брак зарегистрировали по закону военного времени — через два дня. Трое суток длился их медовый месяц. А после женитьбы два года, до самого увольнения из рядов ВСУ, жили врозь, на расстоянии нескольких десятков километров друг от друга. Катя – в казарме при штабе, Андрей – в блиндаже. Виделись в основном по работе несколько часов, раз в семь-десять дней.

После двух лет законного брака пара обвенчалась в Свято-Успенском кафедральном соборе в Полтаве.

- Любовь держится на четырех "взаимно": понимании, доверии, уважении, прощении, — говорил Андрей. — Я могу сказать, что наши чувства с Катей соответствуют этой формуле. Мы смотрим с ней не друг на друга, а вместе в одном направлении. Надеюсь, что и в восемьдесят лет будем ходить, взявшись за руки. Теперь мы навсегда вместе перед Богом. Я верующий человек, и для меня было важно, чтобы наш брак, взятый на скорую руку, даже без свидетелей, был признан церковью.

К сожалению, судьба отвела Андрею всего 41 год. И Катя в свои 41 стала вдовой. Полусиротой остался их трехлетний сын, не помнящий отца живым.

Катя просила его беречь себя. Андрей обещал ей возвратиться живым и здоровым. Но война без смертей не бывает. Мы платим за свою победу большой ценой – человеческими жизнями.

Последнее сражение большого патриота Андрея Бухала закончилось. И история войны за свободу осталась в его многочисленных фото и видео.

С 19 августа лента Ворсклы в Фейсбуке пестрит словами соболезнований. Меня зацепило вот это. "Андрей... Что не напишешь о тебе, все будет мало и не так... Огромная потеря... Ворскла, небо твое, рай твой! Вечное уважение и память. Родным соболезнования".