Мобилизация продолжается: в Раде рассказали, как сейчас происходит призыв

Формирования ВСУ в целом обеспечены постоянным личным составом, впрочем, среди военнообязанных ищут необходимых специалистов

Вместе с продлением военного положения в Украине до 21 ноября 2022 года Верховная Рада одобрила и продление на такой же срок всеобщей мобилизации. Впрочем, на ее процессе и текущих темпах это решение не сказалось. Об этом рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.

Как сообщил он в интервью "24 каналу", поскольку значительных потребностей в дополнительных силах на фронте сейчас нет, темпы призыва невысокие. В первую очередь в армию вызывают тех военнообязанных, которые имеют специальности, наиболее необходимые Вооруженным силам Украины. Например, недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что ВСУ нужны операторы беспилотников, связисты, артиллеристы и айтишники.

В целом, по словам Вениславского, украинские вооруженные формирования более или менее обеспечены постоянным личным составом. "Идут небольшие призывы тех военнослужащих, в которых нуждается сектор безопасности и обороны", — сказал нардеп.

Как сообщал "Телеграф", в Украине параллельно с военной мобилизацией происходит также и целевая – привлечение граждан к восстановлению деоккупированных территорий. Появилось объяснение, как она проходит и какие работы выполняют ее участники.