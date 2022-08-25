Погибшие жители, десятки разрушенных домов: оккупанты обстреляли населенные пункты в Харьковской и Запорожской областях (фото)

Российские военные продолжают убивать мирных украинцев

Российские войска продолжают массово наносить ракетные и артиллерийские удары по мирным городам и селам Украины. В течение дня 25 августа под обстрел попало село Лебяжье Харьковской области, а также город Орехов Запорожской области и населенные пункты вокруг него. В обоих случаях есть погибшие и раненые мирные жители, а также значительные разрушения.

Об обстреле с. Лебяжье написал в своем телеграмм-канале глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Сегодня они обстреляли с. Лебяжье в Чугуевском районе. Вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погиб 62-летний мужчина. Его 41-летняя жена получила ранения и была госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как стабильное. Ранение легкое", — сообщил он.

Село Лебяже на карте

О массированном обстреле Орехова и окрестных населенных пунктов сообщил глава Запорожской областной администрации Александр Старух, который также опубликовал фото последствий обстрела.

Орехов и Преображенка на карте

"Очередной массированный вражеский обстрел в городе Орехов и населенных пунктах вокруг. Оккупант применил артиллерию, гатил несколько часов подряд", — написал он.

Разрушение из-за обстрелов россиян

Старух сообщил, что в результате обстрела погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в больницу.

Разрушение из-за обстрелов россиян

Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки

Разрушение из-за обстрелов россиян

"Разрушены десятки частных домов", — добавил Старух.

Как сообщалось, ночью 25 августа кафиры обстреляли четыре района Днепропетровской области.