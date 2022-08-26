Уничтожено 20 русских оккупантов, узел связи и очередной склад врага: стало известно об успехах ВСУ на Юге

Украинские воины нанесли удары по скоплению вражеских сил в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага

Несмотря на попытки кремлевского диктатора путина увеличить свою армию, украинские воины продолжают успешно "отправлять на концерт кобзона" русских орков, нанося удары по районам сосредоточения подразделений русской армии и ее складам боеприпасов.

Об этом идет речь в сводке оперативного командования "Юг".

В частности, сообщается, что украинские воины нанесли удары по скоплению вражеских сил в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском. Кроме того, "выгребали" рашисты и в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

Всего за сутки на Юге украинские военные уничтожили 20 российских оккупантов, узел связи вражеского полка и очередной склад с боеприпасами.

"Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и склада боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском. В ходе выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по сосредоточению врага в Снигиревке, Нововоскресенском и Чкалово", — заявил спикер Владислав Назаров.

По словам Назарова, подтвержденные потери врага составляют 20 российских оккупантов, 2 единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один склад боеприпасов в Нововоскресенском.

Сейчас окончательные потери противника доразведываются.

В то же время в течение дня глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона, что оккупанты пытаются рассредоточивать эти запасы, потому что уже почувствовали, что попадания точечные и абсолютно прицельные. Однако ВСУ находят места новой дислокации и снова уничтожают склады.

"На этой неделе уничтожено уже 7 складов боеприпасов. Я думаю, что это не завершение недели, еще есть несколько дней, мы еще успеем", — указала пресс-секретарь.

Напомним, что, по мнению британских экспертов, ряды русских оккупантов поредели как минимум на 80 тысяч человек за полгода.