Россияне движутся в нескольких направлениях на Донбассе, но получают на юге: свежие карты

Россияне продолжают давить силой, хотя это им им не слишком помогает

На Донбассе, где оккупанты наконец-то признали провальность идей "референдумов" за присоединение к рф, продолжаются наиболее кровавые и сложные бои этой войны. По состоянию на пятницу, 26 августа, враг пытался продвинуться на северо-западе и северо-востоке к Славянску, а также активно прорывался к Бахмуту, Северску и Соледару. Отвлекающие маневры проводились россиянам как на Харьковщине, так и на южном отрезке фронта. Впрочем, последнее прошло не слишком позитивно для противника.

Об этом свидетельствуют свежие карты боев в Украине, которые подготовили аналитики американского Института изучения войны. Как известно, исследователи изучают множество независимых друг от друга источников — как официальных, так и нет, — чтобы составить более-менее полную картину происходящего.

Следует подчеркнуть, что за прошедшие сутки оккупанты выявляли дополнительную активность на всех направлениях фронта. При этом в оккупированной Херсонской области враг неустанно теряет важнейшие технические средства, а также наземные линии связи. В этом им щедро помогают ВСУ, отслеживающие позиции противника.

Карта боев в Украине 26 августа

Донбасс

За прошедшие сутки россияне атаковали сразу в нескольких направлениях на территории Донетчины. Наземный огонь и попытки наступления проходили рядом со Славянском — особенно досталось населенным пунктам Долина, Старый Караван, Пасека и Райгородок. Под артиллерийский огонь попали объекты инфраструктуры в самом Славянске. Однако прорваться к городу врагу пока не удалось.

Карта боев за Донбасс 26 августа

Вероятно, в отместку за это россияне атаковали другие населенные пункты на Донбассе. Под удар их вооружения попали Северск, Бахмут, Соледар. Также армия рф пыталась продвинуться на север от Горловки и начала серьезные бои вокруг Кодемы. Стоит отметить, что помимо прочего россияне еще устраивают и диверсии, обстреливая сами себя. К примеру, накануне они ударили по северо-западу Донецка, естественно обвинив в этом ВСУ. Одновременно с этим противник не оставляет надежд продвинуться к Первомайскому, Авдеевке, а также Угледару.

Харьков

Карта боев за Харьков 26 августа

25 августа российскими оккупантами было совершено попытку ограниченного наземного штурма на северо-западе от Харькова. Впрочем, их затормозили рядом с Петровкой, где-то в 15 километрах от областного центра. Из-за неудачи при наступлении враг был вынужден покинуть позиции, "мужественно сбежав". Также враг применил авиацию рядом с Питомником, обстреливал сам Харьков из разных видов оружия.

Херсон

За прошедшие сутки россиянам на юге не удалось добиться никаких территориальных успехов. Они пытались атаковать на северо-западе Херсонщины, но потерпели поражение. ВСУ успешно отбили попытку наступления рядом с Таврийским, а также пресекли попытки вражеской разведки у Благодатного.

Карта боев за Херсон и Николаев 26 августа

Сейчас враг на южной оси больше сосредоточен на попытках удержать имеющиеся позиции, для чего линия разграничения регулярно обстреливается — как авиацией, так и артиллерией. Впрочем, наши защитники в долгу не остаются: последние два дня оккупанты регулярно теряют важные пункты на позициях, а также линии связи. Кроме этого известно о серьезных попаданиях по сразу нескольким мостам на Херсонщине, что рушит логистические связи российских войск.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему на юге Украины до сих пор нет эффективного и более заметного контрнаступления ВСУ. Ситуацию прояснил бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий. Также мы писали о свежих потерях врага на этом направлении — ОК "Юг" подтверждает уничтожение узлов связи.